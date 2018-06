Basisinkomen vergroot armoede

Een basisinkomen vergroot de armoede in landen die al een uitgebreide sociale zekerheid hebben, zoals België. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Universiteit Antwerpen, onder leiding van econoom Ive Marx.

Marx en de onderzoekers simuleerden wat de gevolgen zouden zijn als Nederland een basisinkomen van 700 euro - het bestaansminimum - zou invoeren voor mensen tussen 18 en 64 jaar. Wie ouder is krijgt in de simulatie zoals vandaag een pensioen. De academici zijn ervan overtuigd dat de conclusies uit het onderzoek ook van toepassing zijn op België , zeggen ze in De Standaard.

Uitkeringen schrappen

In hun model schrapt de overheid 50 miljard euro aan aandere uitkeringen en belastingvoordelen, zoals de werkloosheidsuitkering, kinderbijslag en studietoelagen. Uitkeringen voor invaliden en gezondheidsuitkeringen blijven in de simulatie wel bestaan.

Meer of minder werken?

Ook is het moeilijk in te schatten of mensen meer, minder of evenveel zouden blijven werken als er een basisinkomen zou zijn. Als mensen meer zouden werken, zou de overheid meer belastingen kunnen heffen. Maar ook dat effect zou te klein zijn, stellen de onderzoekers.