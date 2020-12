Bedrijven krijgen beperkt extra uitstel voor kredietaflossing

Ondernemersorganisaties drongen al dagenlang aan op een snelle beslissing over de verlenging van de bankenbazooka, die er vrij snel na het uitbreken van de coronacrisis kwam. De bazooka bestond uit een staatswaarborg van 50 miljard aan overbruggingskredieten en een bankenmoratorium, waarbij bedrijven tot 31 december de afbetaling van hun kredieten konden uitstellen. Met het jaareinde in zicht begon de nervositeit her en der toe te nemen. Dinsdagavond bereikte het kernkabinet een akkoord over het voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) om beide luiken te verlengen.