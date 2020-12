Bedrijven krijgen flitscontroles op thuiswerk

Vanaf januari komen er strengere controles op thuiswerk, met 'flitscontroles' in bedrijven. Dat zegt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) gezegd in Het Laatste Nieuws.

'Dat thuiswerken is heel belangrijk om onze verplaatsingen te beperken', zegt Vandenbroucke in een interview. 'Ik hoop dus echt dat mensen na de kerstvakantie niet weer fysiek naar hun werk gaan, tenzij het niet anders kan.' Vandenbroucke zegt dat hij zelf nog maar vier keer op zijn kabinet is geweest sinds hij in oktober minister werd.

De regering is van plan om vanaf januari de controles te verscherpen. En daarbij horen ook zogenaamde flitscontroles, zoals die ook bestaan om zwartwerk te controleren. Daarbij werken alle sociale inspectiediensten samen.

Wie de maatregelen schendt kan een waarschuwing krijgen. Daarna komt de inspectie terug om te verifiëren of de waarschuwing of aanbevelingen zijn opgevolgd. Zo niet, dan kunnen er gerechtelijke stappen ondernomen worden.

Ziekenhuizen stampvol

Vandenbroucke benadrukt ook dat de Belgische coronacijfers nog altijd te hoog liggen. 'Ik zie nu dat het ritme van de stijging weer afneemt, maar onze ziekenhuizen liggen nog altijd stampvol.'

Daarom wil de minister niet te snel versoepelen in bijvoorbeeld de horeca. 'Ik zeg dat we restaurants en cafés gesloten moeten houden tot we een aanzienlijke daling zien van het aantal besmettingen en van het aantal ziekenhuisopnames.'