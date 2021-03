Bedrijven moeten maandelijks werknemers registreren

Minister van Werk Pierre-Yves Dermagne scherpt de controle op het naleven van de thuiswerkplicht aan. Bedrijven zullen maandelijks moeten doorgeven hoeveel werknemers niet kunnen telewerken.

Dat hoe langer hoe meer werknemers weer naar de werkvloer trekken omdat ze het thuiswerken beu zijn of daartoe door hun werkgevers worden aangezet, ziet de overheid als een van de motoren achter de stijgende besmettingscijfers. De regering baseert zich onder meer op de mobiliteitsdata, die aangeven dat er veel meer verkeer is dan tijdens de eerste lockdown.

De werkgeversfederaties betwisten dat. Volgens Pieter Timmermans van het VBO worden de verplaatsingen van scholieren en studenten in de cijfers meegeteld en is er ook een toename van het verkeer doordat de contactberoepen tijdelijk weer actief waren. Maar de overheid volgt de cijfers van Sciensano, dat 40 procent van de clusteruitbraken aan de werkvloer toeschrijft. En dat resulteert in het aanscherpen van de controles op het telewerken. 'We doen dat om niet te moeten teruggrijpen naar een harde lockdown zoals een jaar geleden', zegt federaal minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS).

We doen dit om niet te moeten teruggrijpen naar een harde lockdown zoals een jaar geleden. Pierre-Yves Dermagne Minister van Werk (PS)

Concreet wordt vanaf zaterdagavond een nieuwe registratietool gelanceerd op de portaalsite van de Rijksdienst Sociale Zekerheid. Elke onderneming - publiek of privé - moet er elke maand invullen hoeveel personeelsleden het telt per filiaal en hoeveel personeelsleden een taak uitvoeren waarvoor telewerk niet mogelijk is. Volgens Dermagne zal dat de controles een pak efficiënter doen verlopen. 'Het volstaat voor de sociale inspectie de aangifte te vergelijken met de werkelijke situatie ter plaatse', aldus de vicepremier.

Premier Alexander De Croo (Open VLD) stelde woensdag ook dat de sancties verzwaard worden, maar dat is al enige tijd het geval. Bedrijven riskeren al forse boetes of zelfs sluiting, als er een ernstig gezondheidsrisico is. Unizo-voorzitter Danny Van Assche heeft zijn bedenkingen. 'Dat geeft meer rommel voor iedereen die het goed doet en leidt niet tot meer telewerk.'

Dubbel overbruggingsrecht

Intussen neemt de federale regering ook maatregelen om de handelszaken die door de nieuwe coronaregels getroffen worden te vergoeden. Het dubbel overbruggingsrecht dat eerder werd ingevoerd, zal opnieuw gelden voor alle zaken die de deuren moeten sluiten, zoals de kappers, de schoonheidssalons en de reisbureaus. Niet-essentiële winkels die kunnen blijven werken volgens afspraak kunnen voor de maanden maart en april ook aanspraak maken op het dubbel overbruggingsrecht, meldde minister van Zelfstandigen David Clarinval (MR) woensdag. 'Deze lockdown is een nieuwe klap voor de zelfstandigen aan wie wij sinds het begin van deze crisis zoveel inspanningen hebben gevraagd', aldus de liberaal.

Op Vlaams niveau blijft het bestaande beschermingsmechanisme doorlopen tot eind april. Al wie dicht moet of 60 procent omzetverlies kan aantonen, komt in aanmerking voor steun.