Bedrijven zien geen volledig herstel voor 2022

Vlaamse ondernemers zijn somber gestemd over de economische heropleving. Zelfs eind volgend jaar zien ze hun omzet nog een kwart lager dan het niveau van voor de coronacrisis.

Dat blijkt uit een rondvraag van de Vlaamse werkgeversfederatie Voka bij 700 bedrijven uit een breed palet aan sectoren.

Voor het tweede kwartaal verwachten ondernemingen bijna 40 procent minder omzet te draaien dan voor de crisis. In de tweede helft van het jaar is dat nog altijd een kwart minder dan in dezelfde periode in 2019. Ook in 2021 blijft het verwachte omzetverlies groot en een stuk onder het niveau van voor de crisis. Ondernemers ramen dat ze dan nog altijd bijna een vijfde minder omzet draaien dan normaal.

De perceptie van ondernemers is veel somberder dan we tot nu hadden gezien. Bart Van Craeynest Hoofdeconoom Voka

'In deze cijfers is de perceptie van ondernemers veel somberder dan we tot nu hadden gezien', zegt Bart Van Craeynest, hoofdeconoom van Voka. 'Het gebrek aan vertrouwen in de toekomst hakt in op hun bereidheid investeringen te doen en zet hen sneller aan tot ontslagrondes en herstructureringen. Zo kom je in een selffulfilling prophecy: de somberheid zet zich om in een minder sterke heropleving.'

Water aan de lippen

Op basis van de enquêteresultaten stelt de econoom ook de verwachtingen over de economische terugval in 2020 neerwaarts bij. In plaats van de eerder geschatte krimp van 9 procent, zou 11 procent van het bbp verloren gaan. De totale kost tegenover het scenario zonder corona zou dit jaar oplopen tot 55 miljard euro (bbp). In 2021 zou de economie dan weer 4,5 procent groeien tegenover dit jaar, maar dat is nog steeds 7 procent onder het precoronaniveau.'

We hebben een robuuste federale regering nodig met een ambitieus transformatieprogramma. Niet tegen september, maar ten laatste over twee maanden. Hans Maertens Gedelegeerd bestuurder Voka

'Er is nog geen licht aan het einde van de tunnel', zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka. De federatie roept op tot bijkomende maatregelen en hervormingen. 'Er zal meer nodig zijn dan de eerstehulpmaatregelen die de overheid al heeft genomen. Bij velen staat het water aan de lippen. Daarom hebben we een robuuste federale regering nodig met een ambitieus transformatieprogramma. Niet tegen september, maar ten laatste over twee maanden.'

Klimaat en vergrijzing

'Corona vraagt een permanente wijziging van onze manier van werken, ondernemen, leren, zorgen, leven en aan politiek doen. Daarnaast zijn er nog andere fundamentele maatschappelijke uitdagingen, zoals de vergrijzing en de klimaatverandering, die een nieuwe aanpak vragen. En we moeten meer dan ooit inzetten op digitalisering.'