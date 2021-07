Begroting verslechtert verder ondanks hogere groei

Overheden staan voor inspanning van 1,4 miljard in 2022

Ondanks de sterkere groei, dreigt het Belgische begrotingstekort van 2021 vijf miljard euro groter uit te vallen dan initieel geraamd. Dat blijkt uit het jongste rapport van het monitoringcomité. Sinds de vorige meting zijn het vooral de uitgaven van de deelstaten die ontsporen.

De essentie Het economisch herstel blijkt onvoldoende om de ontsporing van de begroting te stoppen.

Met 37,8 miljard euro (7,8 procent van het bbp) bedraagt het tekort van de gezamenlijke overheid dit jaar 5 miljard groter dan initieel voorzien.

De cijfers wijzen op de nood aan structurele hervormingen in de pensioenen en arbeidsmarkt.

De regering-De Croo maakt zich op voor een ideologische clash vanaf eind augustus.

Het rapport van het monitoringcomité, een team van topambtenaren dat toekijkt op de evolutie van de overheidsfinanciën, vormt traditioneel het startschot van de begrotingsopmaak voor het volgende jaar. Deze keer laat de regering-De Croo er de zomervakantie over gaan. Alle regeringspartijen maken zich klaar voor een ideologische strijd vanaf eind augustus, waarbij niet alleen de begrotingscijfers en het al dan niet uitdoven van de coronamaatregelen op tafel komen, maar ook en vooral de noodzaak aan structurele hervormingen in de arbeidsmarkt en pensioenen. Het regeerakkoord van de Vivaldi-coalitie bleef daar bijzonder vaag over.

Ook over de begroting belooft het een pittige discussie te worden. De cijfers zijn immers nog verder verslechterd. Bij de begrotingsopmaak in oktober van vorig jaar, ging de regering-De Croo uit van een gezamenlijk Belgisch tekort van 32,8 miljard euro of 6,8 procent van het bbp in 2021. Maar die berekeningen dateren van voor de tweede coronagolf en raakten dus al snel achterhaald. In februari ging het monitoringcomité al uit van een verslechtering met 3 miljard en dat is vijf maanden later opgelopen tot 5 miljard. Dat brengt het voorlopig tekort op 37,8 miljard euro ofwel 7,8 procent van het bbp voor alle overheden samen.

Heeft het opleven van de economie en de hoger dan verwachte groei dan geen impact? Jawel. Sinds de vorige meting in februari is het federale tekort met 1 miljard gedaald. Dat is vooral het gevolg van de fiscale inkomsten, die 2 miljard hoger uitvallen dan gepland en 9 miljard hoger dan in 2020, wat wijst op meer bedrijvigheid. Daarnaast heeft de overheid opnieuw zicht op meer dividenden, nadat er in 2020 een forse daling van die inkomsten was. Aan de andere kant tekent de sociale zekerheid een groter tekort op en blijft er onzekerheid over een aantal beloofde inkomsten en uitgaven. Zo is het plan tegen fiscale en sociale fraude nog niet in werking getreden en zijn er nog geen maatregelen genomen om de werkzaamheidsgraad op te krikken. Daarnaast is de impact van het recente loonakkoord met de sociale partners nog niet ingecalculeerd, omdat de regering de kostprijs nog altijd niet duidelijk heeft gemaakt.

Nood aan structurele hervormingen

Maar de gestegen belastinginkomsten worden dus vooral teniet gedaan door een recente ontsporing van de deelstaatbegrotingen. Hun tekort bedraagt vandaag 9,5 miljard euro, terwijl er 7,8 miljard gepland was. Het monitoringcomité verklaart de verslechtering door bijkomende corona-uitgaven, sociale akkoorden en de geplande relance.

In 2022 daalt het Belgische tekort volgens het monitoringcomité naar 23,7 miljard euro ofwel 4,7 procent van het bbp. Op basis van het stabiliteitsprogramma dat België heeft ingediend bij de Europese Commissie zou dat betekenen dat het tekort structureel met 1,4 miljard euro zou moeten verkleinen, wat eerder een beperkte inspanning is. Dat komt omdat de Europese begrotingsregels in 2022 nog altijd niet gelden en de diverse overheden bij de opmaak van het stabiliteitsprogramma geen akkoord vonden over een grotere inspanning, hoewel die wel was gevraagd door de Hoge Raad van Financiën.

121,8 procent schuld Zonder bijsturing wordt dit de schuldgraad in 2026

Vooral de PS liet al heel snel in de tweede coronagolf verstaan dat het begrotingstraject, dat in het regeerakkoord werd afgesproken, onhaalbaar was geworden. Op basis dat akkoord, dat de jaarlijkse inspanning afhankelijk maakte van de groei, zou er volgend jaar alleen al op federaal niveau een bijkomende sanering van 2 miljard moeten gebeuren. Maar dat lijkt dus inmiddels uitgesloten. Inmiddels heeft de Vlaamse regering wel al een akkoord bereikt om de komende drie jaar 1,2 miljard euro weg te saneren.