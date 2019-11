Bekende uroloog schuldig aan verkrachting minderjarige

De uroloog en auteur Bo Coolsaet is dinsdag veroordeeld tot vier jaar cel, waarvan de helft met uitstel.

Het slachtoffer ging in mei 2006 op consult bij Coolsaet voor pijn in de onderbuik. Ze was toen 15 jaar oud. Bij de behandeling gebruikte de uroloog meermaals een vibrerend instrument om de spieren rond haar urineleider te ontspannen. De vrouw stelt dat Coolsaet haar daarmee heeft verkracht. Twee gerechtsexperts kwamen tot het besluit dat het vibrerende instrument geen medisch nut heeft. Ook zou het op de markt gebracht zijn als seksspeeltje.