Belastingbetaler draait niet meer op voor redding bank

De federale ministerraad ratificeerde vrijdag de aanpassingen aan het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM), waarover eerder al op Europees niveau een akkoord bereikt werd. De aanpassingen maken dat het ESM in de toekomst meer zal kunnen doen dan leningen te verstrekken aan lidstaten die in slechte papieren zitten. Het zal ook kunnen optreden als ultiem financieel vangnet bij de redding van banken. Daarbij wordt de link met de nationale overheden en dus de belastingbetalers doorgesneden. Als een bank moet worden gered, zal het ESM de ingezette middelen terugvorderen bij de financiële sector zelf.

Met de uitbreiding van de rol van het ESM wordt het tweede luik van de Europese Bankenunie vervolledigd. Het eerste luik is het toezicht op de banken, het tweede de afwikkeling ervan bij problemen. Alleen over het derde luik, de zogenaamde gemeenschappelijke depositogarantie, is de discussie nog gaande. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) pleit ook voor dat laatste onderdeel voor een 'maximaal Europese oplossing om enerzijds de klanten van banken te beschermen en anderzijds ook de link met de overheidsfinanciën door te knippen'.