Belastinginspectie viseert verkoop van Jules Destrooper

De Bijzondere Belastinginspectie (BBI) richt haar pijlen op de verkoop van de bekende koekjesproducent Jules Destrooper. De BBI wil dat verkoper Patriek Destrooper alsnog belasting betaalt op de meerwaarde die hij haalde uit de verkochte aandelen.

Tussen de twee boers Destrooper, de 63-jarige Patriek en de 65-jarige Peter, komt het waarschijnlijk nooit meer goed. De ruzie tussen de twee nazaten van Jules Destrooper, een bakker en handelaar in koloniale goederen die zijn bekende ‘biscuiterie’ in 1886 oprichtte, sleept al ruim twee decennia aan.

De broedertwist bereikte een hoogtepunt in de lente van 2015. In april van dat jaar glipten de bekendste boterwafels van het land na 129 jaar uit de handen van de familie Destrooper, na een razendsnelle opeenvolging van gebeurtenissen.

Patriek Destrooper (63) Achterkleinkind van Jules Destrooper die in 1886 de bekende ‘biscuiterie’ oprichtte. Leeft al meer dan twee decennia in onmin met zijn oudere broer Peter (65). De oorzaak van de ruzie raakte nooit bekend. In april 2015 raakte bekend dat hij achter de rug van zijn broer Peter het koekjesbedrijf Jules Destrooper had verkocht aan de familie Vandermarliere. Nu vecht hij voor de rechtbank in Brugge een belastingclaim aan van de Bijzondere Belastinginspectie op de meerwaarde die hij in een mum van tijd boekte op de aandelen van zijn broer die hij destijds doorverkocht.

De twee achterkleinkinderen van Jules Destrooper bezaten elk de helft van de aandelen. Maar de oudste broer, Peter, probeerde het koekjesbedrijf uit het West-Vlaamse Lo-Reninge te verkopen aan Lotus Bakeries uit het Oost-Vlaamse Lembeke. Er was een principeakkoord. Lotus wilde zo’n 55 miljoen euro betalen. Maar de deal ging niet door.

Broer Patriek voelde zich buiten spel gezet door zijn broer. Hij vond het overnamebedrag van Lotus ook te laag en maakte gebruik van zijn voorkooprecht om de aandelen van Peter over te kopen tegen de prijs die zijn broer zou krijgen van Lotus. Wat schuilging achter die demarche kreeg Peter amper een week na de transactie te horen, luttele dagen voordat, op 28 april 2015, bekend raakte dat zijn broer het koekjesbedrijf had verkocht aan de zakenfamilie Vandermarliere.

Een ‘pijnlijke affaire’, zei Guido Vandermarliere een jaar later in De Tijd over die gang van zaken. Patriek had niet het geld om zijn broer uit te kopen, maar na het bod van Lotus was het een publiek geheim dat het bedrijf te koop stond. Ook hij werd benaderd door potentiële kopers. De familie Vandermarliere had als eerste aangeklopt. Ze kende de familie Destrooper al meer dan tien jaar. Na eerste gesprekken om slechts de helft van de aandelen over te kopen was de familie Vandermarliere bereid Jules Destrooper volledig over te nemen, zodra Patriek de aandelen van zijn broer zou krijgen.

Recordtijd

Door de snelle gang van zaken kon Patriek in een recordtijd een mooie meerwaarde boeken op de aandelen die hij had overgekocht van zijn broer. Want de familie Vandermarliere zou zo’n 4,5 miljoen euro meer hebben betaald voor Jules Destrooper dan het bedrag dat Lotus ervoor veil had.

Toen de BBI van Antwerpen de berichten daarover in de krant las, opende ze een dossier. In principe geldt in ons land een vrijstelling van belasting als iemand een meerwaarde realiseert bij de verkoop van aandelen. Maar dat is alleen als sprake is van een ‘normaal beheer van het privévermogen’ en niet bij ‘speculatieve handelingen’. Volgens de belastinginspectie kan de manier waarop Patriek Destrooper in een mum van tijd een meerwaarde kon opstrijken door de aandelen van zijn broer, via de vennootschappen Hubisco NV, Van Loo NV en Memoires bvba, door te verkopen niet worden beschouwd als een normaal beheer van het privévermogen.

1 miljoen belastingclaim De BBI zou bijna 1 miljoen euro belasting willen heffen op de winst die Patriek Destrooper bij de verkoop van de koekjesfabriek Jules Destrooper geboekt heeft.

Daarom wil de BBI Patriek Destrooper toch belasten op de meerwaarde die hij haalde uit dat deel van de verkoop. Volgens welingelichte bronnen gaat het om een belastingclaim van bijna 1 miljoen euro. Voor alle duidelijkheid: de fiscus beweert helemaal niet dat er fraude in het spel is. Er zou dan ook naast een belasting van 33 procent, als ‘divers inkomen’ in de personenbelasting, maar sprake zijn van een beperkte belastingverhoging. Maar Destrooper betwist de visie van de fiscus en vecht de meerwaardebelasting aan voor de rechtbank van eerste aanleg van West-Vlaanderen.

Loterij

Het is koffiedik kijken hoe de rechtbank in Brugge zal oordelen over de kwestie. In de wet staat geen duidelijke definitie van wat zo’n ‘normaal beheer van privévermogen’ inhoudt. Critici noemen die onzekere situatie een loterij. De vrijstelling van belasting op de meerwaarde van aandelen leidde al vaker tot opschudding. Onder meer in 2014 toen Marc Coucke geen belasting moest betalen op de meerwaarde van 1,24 miljard euro die hij boekte bij de verkoop van Omega Pharma. Ook toen gingen stemmen op voor een ‘Coucketaks’ omdat de meeste Europese OESO-landen de meerwaarde op aandelen wel belasten.