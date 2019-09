Belg is Europees kampioen pendelen met auto

De Belg is de Europese kampioen in het autopendelen.

Zeven op de tien Belgen rijden met de auto naar het werk.

De Belg maalt meer kilometers van en naar het werk dan tien jaar geleden. We rijden gemiddeld 43,3 kilometer per dag. Dat blijkt uit het internationale mobiliteitsrapport van SD Worx. Het hr-bedrijf ondervroeg in ons land 2.500 werknemers.

De studie bevestigt de jongste cijfers van de Europese cijferaars Eurostat, die aangeven dat de Belgische werknemer Europa's grootste autopendelaar is. Eén op de vijf jobs wordt hier uitgevoerd door iemand die met de auto naar het werk rijdt.

Een derde van de Belgen legt dagelijks meer dan 40 kilometer per dag af, stelt SD Worx. Dat is ruim tien procentpunt meer dan in de buurlanden.

Geen alternatief

Voor bijna de helft van de Belgen is de wagen naar eigen zeggen de enige optie om naar het werk te pendelen. Trein, tram en bus zijn voor weinig pendeltrajecten een sneller alternatief voor de auto, concludeerde eerder dit jaar het filerapport van De Tijd.