Belgen doen vier keer zoveel online-aangiften bij politie

Wordt de online-aangifte van misdrijven een blijvertje dankzij de coronacrisis? Vorige maand zijn via de applicatie Police-on-web liefst 300 procent meer aangiften online gebeurd, is te horen bij de federale politie.

Het systeem Police-on-web bestaat al sinds 2007, maar sinds 1 mei kan je tijdelijk voor een pak meer misdrijven online aangifte doen. Naast feiten van vandalisme, graffiti, beschadigingen, winkeldiefstallen en (brom)fietsdiefstallen, die je al langer online kon aangeven, kan dat nu ook voor slagen en verwondingen, bedreigingen, belaging, diefstal zonder geweld, oplichtingen (ook via het internet) en het verlies van allerlei voorwerpen en documenten zoals je identiteitskaart of je boorddocumenten. Voor dringende gevallen die meteen een tussenkomst van de politie vergen, blijven de telefoonnummers 101 en 112 natuurlijk aangewezen.

De bedoeling van de 'tijdelijke uitbreiding' is om het aantal 'niet-essentiële' verplaatsingen naar de politiekantoren te beperken. Maar vinden mensen wel de weg naar Police-on-web om aangifte te doen?

De uitbreiding van Police-on-web is een belangrijke stap in onze dienstverlening voor de burger. Het aantal aangiften toont aan dat de burger snel vertrouwd is geraakt met deze mogelijkheid. Pieter De Crem Minister van Binnenlandse Zaken

Navraag van De Tijd bij de federale politie leert dat de uitbreiding een succes is. In de drie eerste weken is het aantal aangiften met 300 procent toegenomen, luidt het.

Die sterke stijging is niet vanzelfsprekend, benadrukt politiewoordvoerder Jonathan Pfund. 'Het merendeel van het type misdrijven dat je kan aangeven via dit loket, zijn typische misdrijven waarvoor de slachtoffers en de daders zich vrij in het openbaar bewegen (wat door de coronamaatregelen veel minder gebeurt, red.). In die omstandigheden is de stijging van het gebruik van het onlineloket erg sterk te noemen.'

Op basis van steekproeven merkt de politie dat vooral meer online-aangiften gebeuren voor de nieuwe misdrijven waarvoor je aangifte kan doen, vooral oplichtingen op het internet. 'De ‘klassieke’ misdrijven die je al online kon aangeven, zoals fietsdiefstal en graffiti, liggen vanwege de Covid-situatie veel lager dan normaal.'

Mooi proefproject

Is daarmee het startschot gegeven om op permanente basis meer misdrijven online aan te geven? 'De doelstelling was zowel politiecommissariaten als burgers toe te laten niet-dringende aangiften te doen en tegelijk de coronarichtlijnen voor social distancing te respecteren. Maar het was al eerder een doelstelling van de geïntegreerde politie om het loket uit te breiden naar nieuwe misdrijven. Daarmee is deze ‘tijdelijke’ uitbreiding, die we niet in detail konden uitwerken gezien het korte tijdsbestek voor de lancering, een mooi proefproject. De politie kan hieruit leren hoe de burgers en de lokale politiezone de nieuwe werkwijze verteren en hoe hoog de nood is voor online-aangiften.'

Exacte cijfers over de online-aangiften kan de federale politie nog niet geven, onder andere omdat het door de coronasituatie moeilijk is die te vergelijken met andere maanden. De woordvoerder van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) geeft wel mee dat sinds de lockdown bij alle politiezones zo'n 6.332 klachten online zijn ingediend. Ter vergelijking: in heel 2010 waren er 8.280 aangiftes via Police-on-web.