‘Belgen overschatten hun pensioen'

Op initiatief van Schroders voerde Research Plus in april een onafhankelijk online onderzoek naar pensioenen uit bij meer dan 22.000 beleggers uit 30 landen, waaronder België. De ondervraagden moesten van plan zijn om het komende jaar minstens 10.000 euro te beleggen. Zowel werkenden als gepensioneerden werden ondervraagd.

De resultaten van het onderzoek zijn op heel wat punten verrassend, zeker voor de Belgen. ‘Meer dan in andere landen staat de Belgen een onaangename verrassing te wachten als ze met pensioen gaan’, zegt Wim Nagler, verkoopdirecteur voor België en Luxemburg bij Schroders.

Zo denken Belgische 55-plussers dat ze 75 procent van hun huidig jaarlijks inkomen nodig zullen hebben om na hun pensioen comfortabel te kunnen leven. In werkelijkheid ontvangen ze gemiddeld maar 54 procent van hun laatste loon als pensioen. Tussen droom en werkelijkheid gaapt dus een kloof van ruim 20 procentpunt. Dat is veel meer dan het gemiddelde verschil in Europa, dat 9,6 procentpunt bedraagt.