Belgen verloren vorig jaar zeker 3 miljoen euro aan cryptomunten

Vorig jaar hebben mensen in ons land voor bijna 3 miljoen euro schade geleden door fout gelopen beleggingen in cryptomunten. En dat gaat nog enkel over de schadesommen die zijn aangegeven bij de economische inspectie.

Bij de economische inspectie is het afgelopen jaar voor 2,94 miljoen euro financiële schade aangegeven door Belgen die de dupe waren van beleggingen in cryptomunten. Dat blijkt uit cijfers die PS-Kamerlid Hugues Bayet opvroeg bij minister van Economie Nathalie Muylle (CD&V). In werkelijkheid was de schade waarschijnlijk nog hoger, dit gaat alleen om wat is aangegeven bij de inspectie. 'De bedragen worden ook niet altijd meegedeeld door de melders', zegt de minister.

1 aantal dossiers overgemaakt aan parket Vorig jaar heeft de economische inspectie weliswaar maar één dossier doorgespeeld aan het parket voor oplichting en/of poging tot oplichting met cryptomunten.

Maar wat gebeurt er nadat mensen aangifte doen dat ze zijn opgelicht? Is het mogelijk iets te ondernemen tegen de fraudeurs, aangezien het gros van de platforms niet in ons land zitten? 'Als er sprake is van oplichting met cryptomunten, zijn controleagenten van de economische inspectie met de bevoegdheid van officier van de gerechtelijke politie, gemachtigd om die misdrijven op te sporen en vast te stellen.'

Vorig jaar heeft de economische inspectie één dossier doorgespeeld aan het parket voor oplichting of poging tot oplichting. Maar welk gevolg het openbaar ministerie daaraan heeft gegeven, weet de inspectie nog niet, zegt minister Muylle.

Te mooi om waar te zijn

'Wij hebben vooral initiatieven genomen op het vlak van preventie', zegt Muylle. 'De overheidsdienst Economie waarschuwt voor fraude met cryptomunten via persberichten, informatiecampagnes, de website temooiomwaartezijn.be en de sociale netwerken. De overheid informeerde ook over de werkwijze van de fraudeurs, waardoor iedereen aandachtiger is geworden voor het fenomeen en de toegang tot een website kan deactiveren, blokkeren of beperken, als dat nodig is. De economische inspectie werkt ook actief samen met politiediensten om het probleem aan te pakken.'

Tot 2019 werden cryptomunten door de meeste regelgevers als een randverschijnsel beschouwd. Een regelgeving op Europese schaal zou doelmatiger zijn dan een nationale aanpak. Nathalie Muylle Minister van Economie