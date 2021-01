Belgen wachten om pensioenspaarpot te kraken

KBC zegt dat de uitstroom met bijna 40 procent is gedaald. Ook bij Belfius (-22%) en BNP Paribas Fortis (-19%) is het aantal terugbetalingen sterk afgenomen. ING spreekt eveneens van een daling, maar geeft geen cijfers.

BNP Paribas Fortis ziet twee redenen voor de lagere uitstroom uit pensioenspaarfondsen. ‘Enerzijds waren de beurzen volatieler, anderzijds groeit het besef dat 65 jaar geen eindvervaldag is. Het fonds wordt meer en meer aangehouden als een gespreide belegging.’ Elke Belg van 18 tot en met 64 jaar kan op een fiscaalvriendelijke manier sparen voor zijn pensioen door geld te storten in een fonds of een verzekering.

Landgenoten konden in 2020 maximaal 990 euro sparen met een fiscaal voordeel van 30 procent of 1.270 euro met een fiscaal voordeel van 25 procent. Veel spaarders kiezen voor een gespreide, maandelijkse storting.

Een spaarder die met pensioen gaat, is niet verplicht de waarde van zijn pensioenspaarfonds meteen te innen. Als de inventariswaarde van zijn fonds laag is omdat de beurzen zijn gedaald, kan hij wachten op betere tijden. Dat hebben veel nieuwe gepensioneerden gedaan. De pensioenspaarfondsen noteerden het grootste deel van het voorbije jaar lager dan eind 2019, omdat de coronacrisis de Europese beurzen heeft doen dalen.

Een andere tendens van het voorbije jaar is de daling van het aantal nieuwe spaarders. ‘Door de beperkte toegang tot de agentschappen als gevolg van de coronacrisis daalde het aantal nieuwe pensioenspaarrekeningen met 9 procent’, zegt Belfius. Bij BNP Paribas Fortis daalde het aantal nieuwe contracten voor een fonds met 6 procent en voor een verzekering zelfs met 25 procent. ‘Dat is te wijten aan de onzekerheid over werk en gezondheid. De aandacht voor het pensioen is bij velen wat op de achtergrond geraakt.’ ING meldt een lichte daling.