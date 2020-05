België bevestigt steun aan Wereldgezondheidsorganisatie

De Belgische ministers reageren hiermee op de Amerikaanse aankondiging om hun relatie met de WHO te beëindigen. Ze wijzen erop dat de WHO een cruciale rol speelt in de coördinatie van de internationale respons op de huidige COVID-19-pandemie.

'Toen de WHO eind januari een pandemie afkondigde, kon bijna niemand de draagwijdte van het coronavirus goed inschatten. Een kritische doorlichting van wat beter kon, is nodig maar het is nu niet het juiste moment om dit te doen. Eens de crisis bedwongen is, kunnen we objectief en met kennis van zaken lessen trekken en voorstellen doen om de aanpak in de toekomst te verbeteren, zowel wat de acties van de WHO als die van de lidstaten betreft', luidt het.