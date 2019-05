België bevroor al bezittingen van 279 terroristen

Sinds de regering drie jaar geleden is begonnen met het blokkeren van alle eigendommen van terroristen en terreurverdachten, zijn al 279 mensen op de lijst gezet. Een van hen heeft dat onlangs aangevochten bij de Raad van State, maar ving bot.

Bijna dag op dag drie jaar geleden begon de regering-Michel met het financieel droogleggen van terroristen en terreurverdachten. Het gaat zowel over al hun baar geld, rekeningen, cheques, en waardepapieren als over hun vastgoed en andere ‘economische middelen’. Dat gebeurt zonder tussenkomst van een rechter. Op 27 mei 2016 gaf de ministerraad voor het eerst groen licht om dat te doen voor twee Syriëstrijders.

8 Sinds begin vorig jaar zijn nog maar acht namen toegevoegd aan de lijst met terroristen van wie de eigendommen zijn geblokkeerd.

De regering is de maatregel pas na de terreuraanslagen van 22 maart 2016 beginnen te gebruiken. De mogelijkheid om dat te doen bestond nochtans al veel langer. De paarse regering-Verhofstadt II publiceerde al in december 2006 een koninklijk besluit (KB) om ‘beperkende maatregelen te nemen tegen bepaalde personen in de strijd tegen de financiering van het terrorisme’. Maar tien jaar lang is dat ‘wapen’ tegen het terrorisme nooit gebruikt in ons land.

Drie jaar later staan nu al 279 namen op de lijst met mensen van wie alle tegoeden zijn bevroren. Onder hen bevinden zich beruchte terroristen zoals Mohamed Abrini, de ‘man met het hoedje’, die mee de aanslag pleegde op de luchthaven van Zaventem. Ook het brein achter de aanslagen in Parijs en Brussel, Oussama Atar, staat erbij, net als meerdere Syriëstrijders, zoals Tarik Jadaoun, die is opgesloten in Irak. De recentst toegevoegde naam, in maart van dit jaar, is die van een 33-jarige Syriëstrijder uit Jette.

Iraanse diplomaat

Sinds begin 2018 zijn wel nog maar acht personen aan de lijst toegevoegd. Een van die laatste acht is een Iraanse diplomaat, de 47-jarige Assadollah Assadi. Hij zou een Iraanse geheim agent zijn, die werkte vanuit de Iraanse ambassade in Wenen. Hij zou een Belgisch-Iraans koppel dat in Wilrijk woonde de opdracht hebben gegeven een aanslag te plegen op de Free Iran 2018-bijeenkomst die op 30 juni plaatsvond nabij Parijs. Dat evenement trok 25.000 mensen. Maar onze veiligheidsdiensten konden de aanslag verijdelen en vonden 500 gram van het explosief TATP in de wagen van het koppel.

Zowel van het koppel uit Wilrijk als de Iraanse diplomaat heeft de regering in december de eigendommen laten blokkeren. In april stapte de advocaat van de Iraanse diplomaat naar de Raad van State om de bevriezing bij ‘uiterst dringende noodzakelijkheid’ te schorsen.

De Iraniër zit opgesloten in de gevangenis van Hasselt en wordt daar om veiligheidsredenen aan een strenger afzonderingsregime onderworpen. Daar kwam op 5 maart nog bij dat al zijn eigendommen geblokkeerd werden na de beslissing van de regering. De Iraniër klaagde daarop aan dat hij daardoor in de gevangenis niet meer in zijn levensonderhoud kan voorzien en niet meer kan bellen met zijn advocaat en familieleden. Maar de Raad van State heeft zijn vordering verworpen. Zelfs als de maatregel in ons land geschorst was, zouden zijn tegoeden geblokkeerd blijven omdat hij ook op de Europese terreurlijst staat.