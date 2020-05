België gaf 354 vergunningen voor export beschermkledij

Tijdens de coronacrisis kende België 354 vergunningen toe om mondmaskers en andere medische beschermingskleding uit te voeren naar landen buiten de EU, zegt minister van Economie Nathalie Muylle (CD&V). Sp.a, N-VA en Vlaams Belang bekritiseren de aanpak van de regering.

Van 15 maart tot 25 mei gold in de Europese Unie een exportverbod voor ‘medische persoonlijke beschermingsmiddelen’. Het ging zowel om mondmaskers, brillen en vizieren die de ogen beschermen als andere beschermende kleding om besmettingen tegen te gaan. Alleen als een lidstaat uitdrukkelijk de toestemming gaf, mocht dat beschermingsmateriaal nog de Europese grens oversteken. In ons land kreeg de federale overheidsdienst Economie de bevoegdheid die uitvoervergunningen toe te kennen.

In totaal heeft ons land tot afgelopen maandag 354 uitvoervergunningen toegekend. Dat antwoordde federaal minister van Economie Nathalie Muylle (CD&V) woensdag in de Kamercommissie op vragen van oppositiepartijen N-VA, sp.a en Vlaams Belang.

Effectieve export

Muylle verduidelijkte meteen dat die 354 vergunningen alleen gaan over de effectieve export van stocks die hier waren, naar landen buiten de EU. Het ging dus niet om loutere ‘transit’: ladingen die alleen maar via ons land zijn doorgevoerd. Daar had de Europese verordening immers geen betrekking op. Muylle preciseerde dat het ging om materiaal van buitenlandse makelij dat hier was opgeslagen.

Voor welke beschermingsmiddelen zijn nog exportvergunningen toegekend tijdens de coronacrisis? In de categorie beschermende kleding ging het onder andere om meer dan 102 miljoen handschoenen en zo’n 114.000 volledig beschermende ‘coverall’-pakken. In beide gevallen is het gros voor commerciële doeleinden uitgevoerd. Er zijn ook 183.000 ‘shoe covers’ geëxporteerd (132.000 om commerciële redenen en 51.600 om humanitaire redenen). En dan zijn er nog zo’n 100.000 stuks ‘beschermkledij’ uitgevoerd, vooral voor humanitaire doelen.

In de categorie mondmaskers zijn in totaal meer dan 931.000 stuks uitgevoerd. Dat ging om 695.414 gewone maskers, 233.619 stevigere FFP2-maskers en nog 2.112 FFP3-exemplaren. Zo’n 91.000 stuks zijn uitgevoerd om humanitaire redenen. Daarnaast is een grote partij van 250.000 stuks teruggestuurd naar China op last van het parket, omdat de lading niet voldeed. De rest is uitgevoerd als intracompany-levering naar verbonden bedrijven (271.000) of om commerciële redenen (81.000).

De derde categorie van de beschermingsbrillen en vizieren is minder uitgevoerd: slechts 2.528 brillen en nog 2.777 exemplaren van ‘gezichtsbescherming’.

Logistieke keten

Van de 354 uitvoervergunningen zijn er 142 gebeurd om commerciële en/of contractuele redenen. Daar waren 11 bedrijven bij betrokken, al blijkt 1 bedrijf 'met een groot distributiecentrum in ons land' goed te zijn voor 132 vergunningen. Namen noemde de minister niet. Nog 130 vergunningen gebeurden om humanitaire redenen, het gros voor Artsen Zonder Grenzen, die de minister wel noemde. Nog 73 vergunningen gingen naar 24 bedrijven die intracompany-materiaal uitvoerden naar verbonden bedrijven.

‘Het blokkeren van export en inbeslagnames zou ons land in het beste geval slechts tijdelijk soelaas hebben gebracht, maar dreigde onze internationale logistieke keten tot stilstand te brengen', zegt Nathalie Muylle.

'De toepassing van de EU-verordening moest snel verlopen omdat strikte termijnen golden om een exportaanvraag te behandelen. Bedrijven moesten binnen de vijf dagen een antwoord krijgen’, vertelt Muylle. ‘De directeur-generaal van de overheidsdienst Economie heeft een adviesgroep opgericht, met onder andere vertegenwoordigers van de douane, Volksgezondheid en Buitenlandse Zaken, om te oordelen of de aanvragen voldeden.’ Voor 25 dossiers wordt nog onderzocht of er sprake was van onregelmatigheden, luidt het.

Prijs beheersen

Naar welke landen is geëxporteerd? De humanitaire export vertrok naar 27 landen zoals Afghanistan, Irak, Libanon, Zimbabwe, de Verenigde Staten en Oekraïne. De commerciële ladingen vertrokken naar iets minder dan 30 (andere) landen zoals Turkije, Saoedi-Arabië, Israël, Marokko, Rusland en de Verenigde Arabische Emiraten.

Sp.a-Kamerlid John Crombez hekelt dat ons land nog uitvoervergunningen afleverde voor landen die zelf export tegenhielden, zoals Turkije. Ook de focus van de regering op het niet belemmeren van de logistieke keten begrijpt Crombez niet. ‘Er was net een reden dat de EU toestond deze export te weigeren: zo konden we vraag en aanbod, de beschikbaarheid voor onze burgers en zorgverstrekkers en de prijs zelf beheersen. Hebben we dat wel ten volle gedaan?’