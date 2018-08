België is wereldrecord 'land zonder regering' kwijt

Noord-Ierland zit vanaf dinsdag langer zonder regering dan België in 2010 en 2011.

Niet langer België, maar Noord-Ierland is voortaan de wereldrecordhouder regeringsvormen. Sinds de ondertussen overleden Martin McGuinness van Sinn Féin op 16 januari 2017 de regionale regering deed vallen, zijn 589 dagen verstreken.

België had in 2010 en 2011 541 dagen nodig om een regering te vormen. Als je daar de dagen in lopende zaken bijtelt die aan de verkiezingen vooraf gingen, zet dat de teller op 589 dagen zonder verkozen regering met volle bevoegdheid.

De Belgische crisis startte na verkiezingen die werden uitgelokt door Open VLD, nadat toenmalig partijvoorzitter Alexander De Croo 'er de stekker uit trok' omdat de onderhandelingen over Brussel-Halle-Vilvoorde nergens naar toe gingen. De crisis werd beëindigd bij de start van de regering Di Rupo in december 2011.

De regering in Noord-Ierland viel na een schandaal over misbruik van subsidies voor groene energie. Voor een nieuwe regering moeten de protestantse Londen-gezinde DUP en het katholieke Sinn Féin een akkoord vinden.

Maar ze zijn verdeeld over thema's zoals het invoeren van Gaelic als een officiële taal, onderzoeken naar moorden tijdens de Noord-Ierse burgeroorlog - the Troubles - en homohuwelijk.

Bovendien kan Londen moeilijk nog op een neutrale manier tussen komen in de onderhandelingen, omdat de DUP sinds de verkiezingen van 2017 - waarin Theresa May haar meerderheid kwijt speelde - nodig is om de Tories aan een meerderheid te helpen in het House of Commons in Westminster.