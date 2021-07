België kan door 3M meer vervuilen komende jaren

Het chemiebedrijf 3M in Zwijndrecht stootte jarenlang een pak meer broeikasgassen uit dan gedacht. Daardoor kan België in het komende decennium meer CO₂ uitstoten.

Het chemiebedrijf 3M in Zwijndrecht, dat verantwoordelijk is voor de vervuiling met het nagenoeg onafbreekbare PFOS, stootte jarenlang ook een pak meer broeikasgassen uit dan gedacht. Dat heeft federaal minister van Leefmilieu Zakia Khattabi (Ecolo) dinsdag bevestigd in de Kamer.

Alles draait rond HFK-23. Dat is een fluorhoudend F-gas dat te boek staat als een zwaar broeikasgas. Volgens Khattabi stootte 3M in 2019 1,4 miljoen ton CO₂-equivalent uit, goed voor meer dan een derde van alle F-gas-emissies in België.

Normaal blijft zo'n uitstoot niet onder de radar. Maar een handvol bedrijven stoot meer dan 1 miljoen ton aan broeikasgassen uit in België, zei Khattabi. Het gaat bijvoorbeeld om raffinaderijen en petrochemische bedrijven.

Die grote vervuilers vallen bijna allemaal onder het Europees emissiehandelssysteem ETS, waardoor de uitstoot jaarlijks gerapporteerd wordt. ‘Voor 3M is dat niet het geval’, zei Khattabi. De uitstoot van F-gassen valt niet onder het ETS-systeem, waardoor het Vlaamse Gewest bevoegd is.

Khattabi bevestigde voorts dat alle emissies van 3M van 2017 tot 2005 naar boven bijgesteld zijn. Die herberekeningen zijn toegelaten volgens de internationale en Europese regels, maar het effect is dat de niet-ETS-sectoren meer mogen uitstoten in de periode 2021-2030.

Dat komt omdat die emissieruimte in die periode onder meer wordt berekend met de gemiddelde uitstoot in de periode 2016-2018. Door de emissies fors naar boven bij te stellen, komt ruimte vrij om uit te stoten. Volgens de administratie van Khattabi gaat het om 6,5 tot 6,8 miljoen ton extra CO₂-equivalent over de komende negen jaar.

Daarbij komt dat voor de afrekening van de broeikasgasemissies voor de periode 2013-2017 de veel lager gerapporteerde uitstootcijfers van 3M gebruikt werden, waardoor het Vlaamse Gewest volgens Khattabi voor zo'n 5 miljoen ton broeikasgasemissies die 3M uitstootte, geen emissierechten moest inleveren.