'België krijgt 750 miljoen minder uit Europese relancepot'

In juni kwam Commissievoorzitter Ursula von der Leyen de regeringen van België melden dat het Nationaal Herstelplan door Europa was aanvaard.

België krijgt voor zijn Herstelplan mogelijk 750 miljoen euro minder dan de verwachte 5,9 miljard euro uit de Europese relancepot, zegt de Nationale Bank.

Dat komt omdat de economische groei in ons land, zoals voorspeld door de Europese Commissie, steviger herneemt dan bij de opstelling van het Herstelplan eind vorig jaar was gedacht. De Nationale Bank maakt die opmerking in een uitvoerige studie over het Europees herstelplan Next Generation EU in het septembernummer van haar Economisch Tijdschrift.

De steun die de lidstaten ontvangen uit de Europese Faciliteit voor Herstel en Veerkracht, is onder meer afhankelijk van hoe goed of hoe slecht ze er economisch voorstaan.

Dat België mogelijk minder geld van Europa krijgt, zal geen invloed hebben voor de projecten die ons land in zijn Herstelplan heeft opgenomen.

Volgens het kabinet van federaal staatssecretaris voor Relance Thomas Derminne (PS) is het te vroeg om te zeggen dat België minder zal krijgen en hoeveel. De herberekening door Europa gebeurt pas in 2023. En die geldt trouwens voor andere landen.

Dat België mogelijk minder geld van Europa krijgt, zal geen invloed hebben voor de projecten die ons land in zijn Nationaal Herstelplan heeft opgenomen, klinkt het. 'Als de economische groei in België na de coronacrisis sterker herneemt dan verwacht, is dat trouwens uitstekend nieuws', zegt de woordvoerder van Derminne.

Verdeling

De Europese Commissie oordeelde in juni gunstig over het Herstelplan dat België indiende. Ze koppelde daaraan de principiële toezegging van 5,9 miljard euro uit de Europese relancepot. In een eerste fase was sprake van maar 5,15 miljard euro.

Het Europees geld wordt verdeeld tussen de beleidsniveaus in ons land. Vlaanderen zou 2,25 miljard euro krijgen, de federale overheid 1,25 miljard, Wallonië 1,48 miljard, de Franstalige Gemeenschap 495 miljoen, Brussel 395 miljoen en de Duitstalige Gemeenschap 50 miljoen euro.