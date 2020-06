België krijgt geen greep op honderden illegale goksites

Het onderzoeksrapport 'Ontelbare illegale kansspelwebsites toegankelijk in België' is opgesteld in opdracht van de beursgenoteerde organisator van weddenschappen Ladbrokes. Het bevat meer dan 1.500 pagina's met screenshots van 250 illegale goksites die zijn onderzocht. Het gaat om niet-vergunde sites die toch gemakkelijk toegankelijk zijn voor Belgische spelers. Ze zijn te vinden via zoekmachines en links op andere sites of worden gepromoot via sociale media. Een speler heeft vaak niet eens door dat hij zich op een illegale website bevindt.