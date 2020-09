'België krijgt in maart eerste lading vaccins'

De Cuyper, de topman van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG), is als enige Belg van dicht bij betrokken bij de onderhandelingen van de Europese Unie met fabrikanten van potentiële coronavaccins. ‘Gebaseerd op alle info die ik heb, durf ik te zeggen dat we in maart 2021 een vaccin tegen Covid-19 zullen hebben in België. Dat is een realistische deadline’, zegt hij aan Het Laatste Nieuws.