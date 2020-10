België krijgt meer hittegolven en stortbuien

Sinds het ontstaan van België is de temperatuur in Brussel met 2,1°C toegenomen. In een klimaatrapport stelt het KMI dat we tegen 2100 afstevenen op nog meer hittegolven en wolkbreuken.

De opwarming van de aarde is volop voelbaar in België met drogere zomers en meer buien in de winter. In zijn Klimaatrapport 2020 constateert het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) dat de gemiddelde temperatuur in Sint-Joost-ten-Node en Ukkel de jongste drie decennia 2,1°C hoger lag dan tijdens de eerste dertig jaar van de metingen vanaf 1833. De warmste zes jaren in België deden zich voor na 2005 en in Ukkel lag de temperatuur vorig jaar al 2,7°C hoger dan in de tweede helft van de 19de eeuw.

15% meer neerslag Sinds 1890 is de hoeveelheid neerslag in België met 15 procent toegenomen.

Die toename van de gemiddelde temperatuur lijkt misschien beperkt, maar heeft grote consequenties. Sinds begin jaren 80 van vorig eeuw is het aantal hittegolven toegenomen. Bovendien duren ze langer en zijn ze intenser dan vroeger. Zo werd op 25 juli vorig jaar een nieuwe recordtemperatuur gemeten van 39,7°C in Ukkel. Met de klimaatverandering lijkt het een kwestie van tijd voor de symbolische grens van 40°C doorbroken wordt.

Niet alleen krijgt België meer broeierig warme nachten, er zijn ook meer dagen met hevige regenbuien. Sinds 1890 is de hoeveelheid neerslag in België met 15 procent toegenomen. Die neerslag komt niet gespreid over heel het jaar. In de lente valt er minder regen en zijn er langere droogteperiodes zoals dit voorjaar. Die evolutie heeft grote gevolgen voor de watervoorziening en de landbouwers die net dan veel water nodig hebben om hun gewassen te doen groeien.

Hittegolven worden dubbel zo intens

Het KMI gebruikt modellen om in te schatten hoe de opwarming van de aarde in België zal doorwerken tegen het einde van deze eeuw. Veel zal afhangen of de mensheid erin slaagt de uitstoot van CO 2 en andere broeikasgassen terug te dringen. In het ambitieuze scenario waarin de concentratie broeikasgas in de atmosfeer tegen het einde van deze eeuw slinkt (het zogenaamde RCP 2.6 scenario van het internationaal klimaatpanel IPCC) komt er nog een toename van de temperatuur met 0,7°C tegenover 1961 tot 1990.

Het meest extreme scenario stemt overeen met de toename van de globale CO2-concentraties die we waarnemen. Rozemien De Troch Hoofdauteur KMI-klimaatrapport

In het meest pessimistische scenario (RCP 8.5), waarbij de concentratie broeikasgassen in de atmosfeer fors blijft toenemen, warmt België tegen 2100 met 5°C op. Vooral de winters worden dan warmer en natter en doorheen het jaar komen er meer dagen met felle wolkbreuken. Het aantal hittegolven zou tegen 2100 verdrievoudigen met vanaf de tweede helft van de eeuw iedere zomer minstens een hittegolf. Die tropische periodes zouden de helft langer duren en dubbel zo intens zijn.

In wetenschappelijke kringen bestaat discussie of het meest pessimistische scenario van het IPCC wel realistisch is. Onder de slogan ‘RCP 8.5 is bollocks’ argumenteren verschillende klimatologen dat het een ‘onzinscenario’ is dat de geloofwaardigheid van de klimaatwetenschap onderuithaalt door telkens de meest dramatische consequenties als de standaard te presenteren. Het scenario komt overeen met een verachtvoudiging deze eeuw van de wereldconsumptie van kolen, terwijl kolen net in de verdrukking zitten en weggeconcurreerd worden door de snelle opkomst van goedkope hernieuwbare energie en aardgas.

‘We gebruiken het als een worstcasescenario om het bewustzijn over de opwarming te verhogen en opdat de potentiële impact serieus genomen wordt’, zegt Rozemien De Troch, de hoofdauteur van het KMI-rapport. ‘Het is het meest extreme scenario, maar het stemt wel overeen met de toename van de globale CO2-concentraties.’