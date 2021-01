België krijgt minder dan helft van bestelde vaccin AstraZeneca

België zal in het eerste kwartaal slechts 650.000 dosissen krijgen van het vaccin van AstraZeneca, veel minder dan de afgesproken 1,5 miljoen. Dat bevestigt minister van Volksgezondheid Frank Vandebroucke bij RTBF.

De knip die AstraZeneca aankondigt in de leveringen van coronavaccins is groter dan gedacht. In het eerste kwartaal krijgt ons land slechts 650.000 dosissen toegespeeld; dat is minder dan de helft van de bestelde 1,5 miljoen. 'Dit is heel slecht nieuws,' zei minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke aan de Franstalige zender RTBF.

Het vaccin van AstraZeneca wordt wellicht eind volgende week al goedgekeurd door de Europese geneesmiddelenautoriteit EMA. De Europese Commissie bestelde 400 miljoen dosissen bij AstraZeneca en rekende op de levering van een eerste reeks van 100 miljoen in het eerste kwartaal. Het vaccin van de Brits-Zweedse groep is cruciaal voor de start van grootschalige inentingsprogramma's. Anders dan de twee reeds goedgekeurde vaccins, Moderna en Pfizer-BioNTech kan dit 'Oxfordvaccin' op gewone koelkasttemperatuur bewaard worden, wat de opslag en toediening op grote schaal veel eenvoudiger maakt.

Tweede tegenslag

De aankondiging van AstraZeneca is al de tweede tegenslag op korte tijd die lidstaten moeten slikken, net op het moment dat ze het aantal vaccinaties willen opdrijven. Ook Pfizer paste een week geleden de productieprocessen aan: om meer vaccins te kunnen produceren, was een tijdelijke vermindering noodzakelijk. Pfizer belooft die achterstand vanaf midden februari wel volledig in te halen. Volgens de minister zijn in het tweede kwartaal 4,4 miljoen dosissen extra beloofd. En ook in het derde en het vierde kwartaal zouden er extra leveringen komen.

Ook AstraZeneca belooft de achterstand bij de leveringen later in te halen, maar 'dit is toch uiterst pijnlijk voor het begin van de vaccinatiecampagne'. Die wijzigingen zorgen ervoor dat 'de taskforce vaccinatie zijn strategie voortdurend zal moeten herzien. Maar Pfizer en AstraZeneca maken die opdracht extreem moeilijk,' zei Vandenbroucke.

Vandenbroucke speelt de bal teug naar de Europese Commissie, die de vaccincontracten namens de Unie onderhandelde met de farrmaproducenten. Hij vraagt de Commissie 'steviger op te eisen wat er beloofd werd'.

Vaccinatiestrategie

België bestelde 7,7 miljoen dosissen van het AstraZeneca-vaccin, 2 miljoen van het Moderna-vaccin en 7,5 miljoen extra dosissen van het Pfizer-vaccin, boven op de 5 miljoen al toegezegde dosissen. De Belgische schema's rekenen serk op de komst van het AstraZeneca-vaccin vanaf maart.

