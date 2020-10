België krijgt twee weken uitstel voor begroting

De Europese Commissie geeft ons land twee weken uitstel voor het indienen van de begroting van 2021. De kersverse regering-De Croo krijgt de documenten niet op tijd klaar.

15 oktober is in de Europese begrotingskalender de dag waarop alle lidstaten hun zogenaamde 'draft budgetary plans' moeten hebben opgestuurd naar het Schumanplein. Voor ons land is die ontwerpbegroting het gezamenlijke resultaat van de federale overheid, de sociale zekerheid, de deelstaten en de lokale besturen.

Maar omdat de federale regering pas op 1 oktober de eed heeft afgelegd, haalt ze die deadline nu niet. 'In samenspraak met de Europese Commissie zal België pas tegen 30 oktober het finale begrotingsplan indienen. Dat is conform de regels die toelaten dat lidstaten tot een maand na de deadline aanpassingen aan hun plannen kunnen overmaken', klinkt het op het kabinet van premier De Croo.

De federale regering heeft de intentie om het begrotingstraject volgend jaar slechts met 0,2 procent van het bbp te verbeteren. De focus ligt volgend jaar nog altijd op coronaherstel. De Europese Commissie laat dat ook toe. Het regime waarbij België jaarlijks 0,6 procent bbp moest saneren, is tijdelijk losgelaten. Niettemin leeft de vraag of De Croo er hoegenaamd in zal slagen om enige verbetering te realiseren. Volgens de oppositie zijn bijvoorbeeld de inkomsten uit fraudebestrijding compleet overschat. Daarnaast is er de realiteit dat een heropflakkering van de coronacrisis de heropleving van de economie weer kan fnuiken.

'Grondig werk'

'De afspraak met de Europese Commissie laat toe om alle beslissingen genomen bij de vorming van de nieuwe regering correct en nauwgezet om te zetten in begrotingsnotificaties. Grondig werk is in deze beter dan haastwerk', aldus nog de woordvoerder van premier De Croo.