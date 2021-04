België krijgt volgende week recordlevering van 900.000 vaccins

De vaccinatiecampagne in ons land krijgt volgende week een stevige duw in de rug. Er worden volgende week 898.230 vaccins geleverd. Dat maakte Dirk Ramaekers, hoofd van de taskforce vaccinatie, bekend.

Kruissnelheid

Als de bijna 900.000 vaccins worden geleverd aan ons land, betekent dat de vaccinatiecentra op kruissnelheid zullen gaan. Hoeveel vaccins België in de weken nadien toegestuurd krijgt, is nog niet helemaal duidelijk. Het leverschema van AstraZeneca en Johnson & Johnson voor de maand mei is nog niet bekend.

'AstraZeneca blijft van week tot week afwachten wat ze leveren. Johnson Johnson bezorgt ons normaal volgende week het leverschema van mei. Mogelijk is er wat vertraging volgende week. De levering krijgen we waarschijnlijk op 29 april met een wat kleiner aantal. Dat heeft te maken met een vertraagde batch uit de VS. Dat zal weinig impact hebben, want de levering is nog bescheiden. Voor mei en juni verwachten we leveringen conform de norm', stelt Ramaekers.