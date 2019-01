België mag Iraanse diplomaat vasthouden in terrorismezaak

Ons land mag een Iraanse diplomaat in de cel houden, ondanks zijn onschendbaarheid. Dat heeft het Hof van Cassatie beslist in een terrorismezaak rond de Iraanse geheime dienst.

Het dossier kreeg in juni vorig jaar bij de terrorismesectie van de Antwerpse recherche de codenaam ‘Argo’. Die verwees naar de gelijknamige film van Ben Affleck over de bevrijding van zes Amerikaanse diplomaten uit Teheran in 1979.

De Staatsveiligheid was, met de hulp van de Franse inlichtingendienst, uitgekomen bij een Belgisch-Iraans koppel dat in Wilrijk woont. De 38-jarige Amir Saadouni en de 34-jarige Nasimeh Naamani leken een modale havenarbeider en kassierster te zijn, maar waarom hielden ze dan al sinds maart vorig jaar contacten met een doorgewinterde geheim agent als Assadollah Asadi?

Dekmantel

Asadi, een 47-jarige Iraniër, geboren in Teheran, werkte sinds midden 2014 als ‘derde raadslid’ op de Iraanse ambassade in Wenen. Maar dat was slechts een dekmantel. In werkelijkheid was de diplomaat een agent van de belangrijkste Iraanse inlichtingendienst MOIS.

De speurders hadden aanwijzingen dat het koppel uit Wilrijk van Asadi instructies kreeg om een aanslag te plegen op de Free Iran 2018-bijeenkomst die op 30 juni nabij Parijs zou plaatsvinden.

De speurders hadden aanwijzingen dat het koppel uit Wilrijk van Asadi instructies kreeg om een aanslag te plegen op de Free Iran 2018-bijeenkomst die op 30 juni nabij Parijs zou plaatsvinden. Het evenement van de National Council of Resistance of Iran (NCRI) zou 25.000 mensen lokken, onder wie prominenten zoals de oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani. De NCRI wordt gedomineerd door de Iraanse Volksmoedjahedien (MEK), een verzetsbeweging die het Iraanse regime als een terreurgroep bestempelt.

Op 30 juni werd de Mercedes van het koppel door een speciale eenheid van de politie klemgereden in Sint-Lambrechts-Woluwe. In de wagen vonden de speurders zo’n 500 gram van het explosief TATP en een afstandsbediening om de explosieven te doen ontploffen. De speurders menen dat de diplomaat de springstof enkele dagen eerder aan het koppel had gegeven tijdens een ontmoeting in het groothertogdom Luxemburg.

Het koppel had zich voorgedaan als NCRI-aanhangers, maar pendelde heimelijk tussen België en Iran. In hun appartement vonden de speurders ook 35.000 euro cash geld. De twee bleken nog een handlanger te hebben, de 53-jarige Mehrdad Arefani, een poëet die zich ook voordeed als een Iraanse dissident, maar vroeger getrouwd was met een Iraanse inlichtingenofficier. Hij werd in Frankrijk aangehouden.

Asadi werd de dag nadien onderschept in Aschaffenburg, nabij Frankfurt, bij zijn terugreis van België naar de ambassade in Oostenrijk. In oktober leverde Duitsland de diplomaat uit aan ons land.

Complot

Intussen heeft het koppel gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. Maar Iran zet alle diplomatieke middelen in om zijn diplomaat vrij te krijgen. Het doet de affaire af als een complot van de Amerikanen en Israël. Tegelijk wordt geschermd met de onschendbaarheid van de diplomaat.

Maar het Hof van Cassatie heeft deze maand geoordeeld dat ons land Asadi wel degelijk in de cel mag houden. Zowel een Belgische als een Parijse advocaat was ingeschakeld om bij Cassatie voor de vrijlating van Asadi te pleiten, op basis van het Verdrag van Wenen dat zijn diplomatieke onschendbaarheid garandeert.

Twee advocaten uit België en Parijs waren ingeschakeld om de Iraanse geheim agent uit de gevangenis te krijgen.

De advocaten argumenteerden dat de man toen hij werd opgepakt op weg was naar zijn post in Wenen, waar hij de komst van de Iraanse president moest voorbereiden. Hij zou alleen in België ‘op vakantie’ zijn geweest. Ze meenden dat de Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling onterecht had geoordeeld dat een diplomaat op terugreis van een vakantie zijn diplomatieke onschendbaarheid niet kan inroepen. Maar het Hof van Cassatie gaf de advocaten ongelijk.