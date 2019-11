België mag Palestijnen terugsturen naar Gazastrook

Ondanks de veiligheidssituatie daar is een terugkeer naar de Gazastrook mogelijk. Dat heeft de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen bevestigd.

Het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS), dat oordeelt of mensen recht hebben op de vluchtelingenstatus in ons land, paste in december vorig jaar zijn beleid aan. Tot dan kregen Palestijnen uit Gaza automatisch het vluchtelingenstatuut om de simpele reden dat ze niet teruggestuurd konden worden. Gaza was in die tijd als een gevangenis, omdat de grensovergang met Egypte dicht was. Dat veranderde midden vorig jaar, toen de Egyptische president Abdul Fatah al-Sisi de grensovergang weer opende om 'het lijden van onze broeders in Gaza te verlichten'.

'De situatie in Gaza is nog altijd precair en problematisch voor velen, maar niet voor iedereen', oordeelde het CGVS in december. Sindsdien beoordeelt het elk dossier afzonderlijk, zoals dat ook voor andere landen gebeurt. Enkele Palestijnen zagen hun asielaanvraag geweigerd en tekenden beroep aan.

Niet iedereen heeft bescherming nodig

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV) oordeelt nu dat het CGVS gelijk heeft. Een terugkeer naar Gaza is mogelijk, al is de veiligheidssituatie er zorgwekkend. De Raad bevestigt ook dat niet alle inwoners van de Gazastrook in erbarmelijke omstandigheden leven, waardoor niet iedereen in aanmerking komt voor internationale bescherming.

Voorts verwijst de Raad naar de UNRWA, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties die zich specifiek op Palestijnen richt. Het VN-vluchtelingenverdrag bepaalt dat Palestijnen geen extra bescherming nodig hebben als ze op hulp van de UNRWA kunnen rekenen. Onder president Donald Trump verminderden de Verenigde Staten hun bijdrage aan de UNRWA weliswaar fors, maar volgens de RVV is er nog altijd voldoende steun. De UNRWA voorziet onder meer in materiële hulp, medische zorg en onderwijs.

Opvallende toename

'De RVV bevestigt onze visie en ons beleid', zegt Gabrielle Baes, persverantwoordelijke van het CGVS. 'Er vindt in Gaza geen systematische vervolging van de Palestijnen plaats. We blijven elke aanvraag wel op haar individuele merites onderzoeken, want veel Palestijnen hebben wel degelijk bescherming nodig.'

België kende sinds vorig jaar een opvallende toename van het aantal Palestijnse asielzoekers. Die kwamen uit Gaza, maar ook uit transitlanden zoals Turkije en de Golfstaten, waar veel Palestijnen leven. Dit jaar stonden ze bijna voortdurend in de top drie van grootste groepen asielzoekers.