België moet Syriëstrijdster en haar kinderen uit Syrië terughalen

Hafsa Sliti zit sinds februari 2018 met haar twee kinderen vast in het kamp Al-Roj. Ze belandde in 2015 in Syrië toen ze haar vader, een oud-gediende van Al Qaeda, die zich in december 2014 in Syrië bij Islamitische Staat aansloot, achterna reisde. Sliti zegt spijt te hebben van die zet en vraagt haar straf in België uit te zitten.