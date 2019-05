België opnieuw veroordeeld voor onmenselijke behandeling gedetineerde

De Belgische staat moet de gedetineerde een schadevergoeding van 3.480 euro en 2.300 euro onkosten betalen.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft de Belgische staat opnieuw veroordeeld voor de onmenselijke en vernederende behandeling van een gedetineerde. De staat moet de gedetineerde een morele schadevergoeding van 3.480 euro en 2.300 euro aan onkosten betalen.

De zaak gaat terug tot 2016. In april brak in de gevangenis van Ittre een 50-dagende durende cipiersstaking uit. Gedetineerde John Clasens trok in mei 2016 naar de rechter tegen de slechte leefomstandigheden in de gevangenis. In april 2017 kreeg hij gelijk bij het hof van beroep.

Dat oordeelde dat de manier waarop Clasens werd opgesloten in strijd was met artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), dat voorziet in een verbod op onmenselijke en vernederende behandelingen.

Een keer per week douchen

De gevangene mocht bijna twee maanden niet deelnemen aan buitenactiviteiten. Hij werd 24 uur per dag opgesloten in zijn cel, met uitzondering van één uurtje recreatie om de drie dagen. Hij mocht ook maar een of twee keer per week douchen.

De Belgische staat ging tegen de uitspraak in beroep, waarop de zaak bij het EHRM terechtkwam. Dat bevestigde dinsdag het oordeel van de Belgische rechter. Het bestempelt de leefomstandigheden in de gevangenis van Itter van toen als 'onmenselijk en vernederend'.