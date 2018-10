België scoort hoog op Oxfam-lijst voor strijd tegen ongelijkheid

België behoort tot de wereldtop in de strijd tegen ongelijkheid. Tot die conclusie komt de ngo Oxfam. Op 157 landen staat ons land zesde.

Oxfam presenteert voor de tweede keer de zogenaamde 'Commitment to Reducing Inequality Index '. Die geeft een score op basis van het beleid rond belastingen, sociale uitgaven en arbeidsrechten. Na Denemarken staat Duitsland op twee, gevolgd door Finland. Oostenrijk en vervolgens Noorwegen vervolledigen de top vijf.

De index toont volgens Oxfam aan dat 'de strijd tegen ongelijkheid in de eerste plaats een politieke keuze is'. Sommige landen gaan erop vooruit en anderen hinken achterop, klinkt het, en zowel tussen rijke en arme landen onderling zijn er sterke verschillen.

Denemarken

Denemarken wint het pleit dankzij progressieve belastingen, hoge sociale uitgaven en uitgebreide arbeidsrechten. Maar recente Deense regeringen schroefden de voorbije jaren veel maatregelen terug, waardoor de ongelijkheid in Denemarken de voorbije jaren snel steeg.

Belastingen

België scoort hoog in de strijd tegen ongelijkheid, onder meer door de progressieve belastingen waarbij rijken een groter deel van hun inkomen moeten afstaan.

Anderzijds verlaagden de taxshift en de hervorming van de vennootschapsbelasting de belastingen voor bedrijven substantieel, 'terwijl consumptiebelastingen, die voor arme gezinnen extra zwaar doorwegen, verhoogd werden'. Ook is de factuur van de fiscale hervormingen niet gedekt, luidt de waarschuwing, wat de financiering van publieke diensten op lange termijn in gevaar brengt.

De komende regeringen moeten volgens Maaike Vanmeerhaeghe, beleidsmedewerkster ongelijkheid bij Oxfam, kiezen voor progressieve belastingen en meer maatregelen tegen belastingontwijking. 'Ze moeten de uitgaven voor onderwijs, gezondheidszorg en sociale bescherming op peil houden en investeren in maatregelen die structurele armoede en ongelijkheid tegengaan.'

Piketty

Eerder bleek al uit onderzoek van de Leuvense professor André Decoster dat België niet in het plaatje van de ongelijkheidseconoom Thomas Piketty past. Decoster leverde data aan het onderzoeksproject van Piketty. Uit de eerste data blijkt dat de ongelijkheid in ons land kleiner is dan elders, en dat ze afneemt.