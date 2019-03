België sponsort massaal diesels in het buitenland

België betaalt 451 miljoen euro per jaar aan truck-, taxi- en busbedrijven bedrijven die bij ons diesel tanken. Daarvan vloeit 165 miljoen euro naar buitenlandse firma's

Truckers, taxi- en buschauffeurs kunnen in België een terugbetaling krijgen van de accijnzen op diesel. De korting bedraagt vandaag iets minder dan 25 eurocent per liter, ongeveer een vijfde van de prijs aan de pomp. Het gunsttarief werd in 2004 ingevoerd als een steunmaatregel voor de logistieke sector.