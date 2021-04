België start met Johnson & Johnson-vaccin en verlaagt leeftijdsgrens AstraZeneca

Werkpaard J&J kan van stal

Midden april werd op vraag van de fabrikant gevraagd te wachten met het gebruik van het vaccin na verschillende gevallen van cerebrale veneuze trombose (CVT). België heeft meer dan 30.000 Johnson & Johnson-vaccins in de koelkast liggen en de oproep om de vaccins nog niet te gebruiken, kwam voor er één prik was gezet.

Dat de pauzeknop nu wordt gelost, is belangrijk. J&J geldt als een werkpaardje. het vaccin is simpeler te bewaren dan andere vaccins en er maar één prik nodig. Kwetsbare groepen zoals daklozen, armen, drugsverslaafden, mensen zonder papieren en asielzoekers krijgen bij voorkeur dit vaccin. De Hoge Gezondheidsraad (HGR) - een belangrijk adviesorgaan in onze gezondheidszorg - adviseert dat kwetsbare groepen het best prioritair gevaccineerd worden, bij voorkeur met een oneshotvaccin zoals J&J.