België stelt zich voor 40 miljard euro borg voor Dexia

De Europese Commissie geeft in principe eerstdaags haar fiat aan ons land en Frankrijk voor een vernieuwde staatsgarantie van 75 miljard euro voor de restbank Dexia. België, dat zo'n 53 procent van de Dexia-aandelen in handen heeft, staat borg voor 39,6 miljard euro, Frankrijk voor de rest. Luxemburg doet niet meer mee.

Dexia heeft de ruggensteun van haar beide hoofdaandeelhouders (België en Frankrijk bezitten samen 99,5 procent van de aandelen) nodig na de val van de grootbank in 2011, waarbij Belfius de gezonde activiteiten overnam en de restbank achterbleef met de problematische delen.

Intussen is de balans van Dexia fors afgebouwd van 650 miljard euro naar 135 miljard euro. Maar de volledige afbouw kan nog decennia duren. Om dat te kunnen doen is een garantie nodig van de overheid - lees de belastingbetaler. Want Dexia moet voortdurend leningen aangaan om haar financiële verplichtingen te kunnen nakomen.