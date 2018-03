België stuurt één Russische diplomaat weg

De Belgische regeringstop besliste zopas om één Russische diplomaat uit te wijzen, nadat eerder op de dag de NAVO ook al had beslist om zeven Russische diplomaten bij de organisatie weg te sturen.

Premier Charles Michel had eerst een afwachtende houding aangenomen. 'Wij willen de communicatiekanalen openhouden', liet het ministerie van Buitenlandse Zaken weten.

Maar nu volgt België toch de andere Europese landen die maandag al aankondigden Russische diplomaten uit te wijzen. In de Belgisch-Russische diplomatie zijn 103 Russische diplomaten actief in ons land. Daarvan wordt er nu dus één teruggestuurd. Bij de Europese Unie zijn 98 Russische diplomaten actief en bij de NAVO in Brussel zijn dat er 26.

België sluit zich met deze maatregel aan bij een internationaal gecoördineerde reactie, na de vergiftiging van de gewezen Russische dubbelspion Sergej Skripal begin deze maand in het Britse Salisbury.

Ook de Verenigde Staten en Canada beslisten om Russische diplomaten uit te wijzen.

Premier Charles Michel was voorzichtig, omdat de Europese Unie en de NAVO hier gevestigd zijn. Maar vandaag besliste ook de NAVO om zeven diplomaten van de Russische permanente vertegenwoordiging bij het Noord-Altlantisch bondgenootschap uit te wijzen. Daarnaast wordt de accreditatieaanvraag van drie anderen geweigerd, liet NAVO-topman Jens Stoltenberg weten. Volgens Stoltenberg is het een 'duidelijke boodschap' naar Rusland. 'Er zijn kosten en gevolgen voor het onaanvaardbare en gevaarlijke gedragspatroon', klonk het.

Premier Michel besliste samen met zijn vicepremiers om eenzelfde signaal te geven, net zoals eerder ook al Frankrijk en Duitsland een twaalf andere Europese landen deden. 'Gezien de ernst van de gebeurtenissen in Salisbury en de grote waarschijnlijkheid dat Rusland bij deze aanval betrokken was, zijn wij van mening dat deze maatregel volledig gerechtvaardigd is', luidt het in een persbericht. 'België vraagt dat volledige klaarheid wordt geschapen in deze zaak en roept op om het Verdrag inzake chemische wapens na te leven'.