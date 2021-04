België verbiedt reizen uit India, Brazilië en Zuid-Afrika

Vorige week zijn op de luchthaven Brussels Airport 58 mensen betrapt die met een vals attest van een negatieve covidtest naar het buitenland wilden reizen. Het merendeel van die mensen had een vast adres in België en allen kregen ze een minnelijke schikking van 750 euro voorgeschoteld, meldt het parket van Halle-Vilvoorde.

'Als de luchthavenmedewerkers vermoeden dat iemand met een vals attest van een negatieve covidtest naar het buitenland wenst te reizen, zullen zij de luchthavenpolitie erbij roepen', zegt procureur Ine Van Wymersch. 'Die kan snel controleren of het voorgelegde attest al dan niet vervalst is. Is dat het geval worden de documenten in beslag genomen, wordt een proces-verbaal opgesteld en kan de betrokkene niet reizen. Hij of zij krijgt dan de mogelijkheid om een minnelijke schikking van 750 euro te betalen. Wie niet betaalt, wordt voor de correctionele rechtbank gedaagd.'