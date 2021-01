België verstrengt reisregels

Binnenlandse Zaken verstrengt de regels voor bus- en treinreizigers die van buiten de EU komen. Mogelijk volgen nog maatregelen om de opmars van de virusvarianten uit het Verenigd Koninkrijk en elders in te dammen.

De regels voor reizigers die per boot of vliegtuig naar België reizen, gelden voortaan ook voor reizigers die met de bus of trein vanuit landen buiten de EU en buiten de Schengenzone naar ons land komen.

De aangescherpte maatregelen dienen in de eerste plaats om de opmars van de Britse variant van Covid-19 in te dammen. In ons land zijn al tientallen (labo)gevallen van die mutant bekend. Viroloog Marc Van Ranst schat dat er in werkelijkheid al honderden besmettingen zijn met de Britse en Zuid-Afrikaanse virusvarianten.

De reizigers moeten het Passagier Lokalisatie Formulier (PLF) invullen, ongeacht de duur van hun verblijf in het buitenland en in België. Daarnaast moeten reizigers die uit een rode zone komen en die hun hoofdverblijfplaats niet in ons landen hebben een negatieve PCR-test voorleggen voor ze ons land binnenkomen.