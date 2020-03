België vult strategische voorraad geneesmiddelen aan

‘Stap voor stap pakken we alle tekorten aan’, zegt minister Philippe De Backer (Open VLD). ‘Er zijn de afgelopen week heel wat orders geplaatst en leveringen aangekomen.’

De minister zal vanaf nu twee keer per week een overzicht geven van hoe zijn team vorderingen maakt met bestellingen, leveringen en voorraden van goederen zoals mondmaskers, staalafnamemateriaal, beschermende kledij en geneesmiddelen.

In een persbericht wordt gemeld dat het tekort aan ontsmettende handgels binnenkort voorbij is, en dat zorgverleners en burgers snel allemaal weer over handgel kunnen beschikken.