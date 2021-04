België wacht met J&J-vaccinatie

Minister Vandenbroucke noemde die beslissing een 'logische conclusie', na de beslissing van J&J om leveringen tijdelijk te stoppen en de vraag om de geleverde vaccins even 'in quarantaine' te plaatsen.

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid bevestigt ook in een persbericht dat ze woensdag heeft beslist om de eerste toedieningen van de reeds geleverde Johnson&Johnson/Janssen (J&J) vaccins die voorzien waren vanaf vrijdag even uit te stellen. 'J&J besliste woensdag om voorlopig haar leveringen aan Europa even te pauzeren. Begin volgende week vindt er opnieuw een evaluatie plaats. Omwille van de beperkte leveringen in april, heeft deze beslissing op korte termijn geen significante impact op de vaccinatiestrategie in ons land', luidt het.