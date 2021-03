België wordt steeds meer een etnische smeltkroes

België is in sneltempo een migratiesamenleving geworden. Nooit eerder gepubliceerde data tonen aan hoe snel wijken diversifiëren: mensen van dezelfde achtergrond wonen steeds minder geconcentreerd samen in dezelfde buurten.

Belgische wijken zijn in 20 jaar tijd diverser geworden en evolueren tot een smeltkroes. Dat blijkt uit niet eerder gepubliceerde data van het Belgische statistiekbureau Statbel waar De Tijd toegang toe kreeg.

Mensen met dezelfde migratieachtergrond leven minder geconcentreerd in bepaalde buurten en mixen meer met mensen met een andere herkomst. Via analyse konden we per wijk inzoomen op de herkomst van inwoners - buitenlanders en mensen met migratieroots die intussen Belg zijn - en de evolutie van de etnische mix van 2000 tot 2020 in kaart brengen.