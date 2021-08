België zet door met heikele steun aan Palestijnse organisaties

Is Belgisch ontwikkelingsgeld gebruikt om een Palestijnse terreurorganisatie te financieren? Dat staat in een geheim rapport van Israël, maar minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir ziet na eigen onderzoek geen reden om gelden te bevriezen.

Op 5 mei kreeg onze ambassadeur in Tel Aviv een verontrustend rapport van Israël. Dat gaat over frauduleuze praktijken bij vier Palestijnse organisaties die onrechtstreeks Belgisch ontwikkelingsgeld krijgen. Ze zouden geld doorspelen aan het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP), dat door de Europese Unie is bestempeld als een terroristische organisatie.

De Palestijnse organisaties krijgen het geld via hun partnerschap met Belgische ngo’s. Het gaat om Defense for Children International - Palestine (DCIP), dat werkt met Broederlijk Delen, Health Work Committees (HWC) en Bisan Center for Research & Development, twee partners van Viva Salud, en Union of Agricultural Work Committees (UAWC), een voormalige partner van Oxfam België. UAWC heeft sinds eind 2017 geen Belgisch ontwikkelingsgeld meer gekregen.

De essentie De Belgische ambassadeur in Tel Aviv kreeg in mei info van Israël dat Belgisch ontwikkelingsgeld is terechtgekomen bij de Palestijnse terreurorganisatie PFLP.

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir (sp.a) ziet na een eigen onderzoek geen reden om in te grijpen.

N-VA-Kamerlid Kathleen Depoorter roept op tot een onafhankelijk onderzoek.

Sinds 2017 zou DCIP 170.800 euro hebben gekregen, HWC 297.925 euro en Bisan Center for Research & Development 337.892 euro. UAWC zou via een humanitair programma in 2016 en 2017 286.000 euro hebben gekregen.

'Geen concreet bewijs'

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir (Vooruit) heeft vorige maand de resultaten gekregen van een eigen onderzoek dat ze liet uitvoeren door de Belgische Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD). ‘Op basis van dat onderzoek zie ik geen reden om middelen te bevriezen, noch om bijkomend extern onderzoek te laten uitvoeren. Ik behoud het vertrouwen in onze Belgische partnerorganisaties en in de bestaande controlesystemen.’

Volgens Kitir bevat het Israëlische dossier ‘geen concrete materiële bewijsstukken voor mogelijke fraude bij de partnerorganisaties’. ‘Sinds 5 mei hebben we geen bijkomende info of documenten van de Israëlische autoriteiten ontvangen. Ook tijdens mijn onderhoud met de Israëlische ambassadeur op 24 juni is geen bijkomende info overhandigd.’

Voor België is daarmee de zaak (voorlopig) gesloten. Maar ook de Europese antifraudedienst Olaf startte op basis van de Israëlische info een vooronderzoek naar het geld dat de Europese Commissie gaf aan twee Palestijnse organisaties. Nederland voegde de Israëlische info toe aan een onderzoek dat er al liep naar 'terreursubsidies'. Daarbij was midden vorig jaar de betaling aan UAWC al stopgezet. Ook de Nederlandse regering vindt dat de nieuwe Israëlische info te weinig concreet is.

Hallucinant

‘Het is hallucinant dat de minister zulke verontrustende informatie, die komt van een officiële instantie van een ander land, niet grondiger onderzoekt’, vindt N-VA-Kamerlid Kathleen Depoorter. ‘Ik pleit voor een onafhankelijk onderzoek, maar de minister is duidelijk niet geneigd daartoe de opdracht te geven. Ze vindt het ook niet nodig de Staatsveiligheid erover te consulteren, terwijl de info komt uit een rapport van de Israëlische veiligheidsdienst Shin Bet.'