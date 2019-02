Belgisch geldexpert Bernard Lietaer overleden

Lietaer was een van de grondleggers van de eco, de voorloper van de euro en werd internationaal erkend voor zijn visies over geld.

Zijn dood werd bekendgemaakt door de Bancor Foundation waar hij voorzitter was. Bancor is een non-profit organisatie uit Zwitserland die het mensen mogelijk maakt om cryptomunten te houden en te verhandelen.

Lietaer was, lang voor de bitcoinhype, al decennia specialist in complementaire muntsystemen. Hij telde er in 2001 al 2.600. Die zullen alleen maar belangrijker worden, poneerde hij in zijn internationale bestseller 'Het geld van de Toekomst' (2001).

Lietaer, geboren in Lauwe in 1942, reisde in de jaren 60 en 70 de wereld rond als consultant in betalingssystemen. Eind jaren 70, begin jaren 80 was hij bij de Nationale Bank van België verantwoordelijk voor de invoering van de eco, de voorloper van de euro.

Vervolgens richtte hij het offshore-valutafonds Gaia Hedge Fund op dat onder zijn leiding uitgroeide tot een van de succesrijkste fondsen in zijn soort. 'Business Week' noemde hem in 1990 ''s werelds beste valutahandelaar'.

Hij voorspelde dat de eerste decennia van de 21ste eeuw zouden gekenmerkt worden door financiële turbulentie. 'Ik ben vrij pessimistisch. De banken zullen proberen hun balansen aan te zuiveren en gaan dus minder krediet toestaan. Verwacht je aan een moeilijke periode zonder voorgaande van minstens een decennium. In de kern van het probleem zitten de enorme schulden die de VS zijn aangegaan', klonk het voorspellend in een interview met MO*-magazine in 2009.