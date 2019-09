Belgisch gerecht legt fraude van Chinese Amazon-verkopers bloot

Chinese bedrijven kunnen allerlei producten spotgoedkoop aanbieden op de webwinkel van Amazon door te frauderen via Brussels Airport. Het parket van Halle-Vilvoorde heeft een onderzoek gevoerd naar 16 zendingen uit China die via de luchthaven van Zaventem de Europese Unie werden binnengebracht zonder btw te betalen.

Op die manier kunnen ze hun producten veel goedkoper aanbieden. ‘Vanuit België worden de goederen dan vervoerd naar een van de distributiecentra in de EU van websites zoals Amazon. En van daaruit vertrekken de goederen naar de zegt, een particulier in Europa’, vertelt Vercarre. Het parket vervolgt in de zaak drie Chinese bedrijven, een Duits en een Brits bedrijf voor de correctionele rechtbank van Brussel.