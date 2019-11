Belgische IS-weduwen opgepakt in Turkije

Repatriëring

In ons land zijn ze veroordeeld tot vijf jaar cel vanwege deelname aan de activiteiten van een terreurgroep. De kans is dan ook groot dat het federaal parket de Turkse autoriteiten gaat vragen hen aan ons land uit te leveren. De Syriëstrijdsters spanden rechtszaken in tegen België om de repatriëring met hun kinderen af te dwingen.

De voorbije weken wisten heel wat gevangengenomen IS'ers te ontsnappen uit kampen in het noorden van Syrië. Daar is het Turkse militaire offensief in die regio niet vreemd aan. Om te voorkomen dat veel Syriëstrijders helemaal van de radar verdwijnen, houden de Amerikanen mee een oogje in het zeil in het gebied.