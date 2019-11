Belgische IS-weduwes aangekomen in Turkije

Het is afwachten of Tatiana Wielandt en Bouchra Abouallal naar ons land kunnen terugkeren.

De Belgische IS-weduwes Tatiana Wielandt (27) en Bouchra Abouallal (26) en hun kinderen hebben de grens tussen Syrië en Turkije overgestoken. Daardoor wordt het in theorie makkelijker hen naar ons land terug te halen. Er loopt al een aanhoudingsbevel tegen beide vrouwen, die in oktober nog tot vijf jaar gevangenis en geldboetes van 8.000 euro veroordeeld werden.

Abouallal en haar schoonzus Wielandt vertrokken in 2013 voor een eerste keer naar Syrië, waar hun echtgenoten zich bij de terreurgroep Majlis Shura Al-Mujahedin hadden aangesloten. Nadat beide mannen gesneuveld waren, keerden ze begin 2014 met hun kinderen terug naar België. Ze waren allebei opnieuw zwanger en bevielen in ons land. In de zomer van 2015 trokken ze samen met hun kinderen opnieuw naar Syrië, waar ze met andere Syriëstrijders trouwden. Sinds het voorjaar van 2017 zaten ze vast in een Koerdisch kamp in Noord-Syrië.

Toen het Turkse leger vorige maand de regio binnenviel om de Koerden van de Turkse zuidgrens te verdrijven, konden de weduwes uit het kamp wegvluchten. Daarna zou een pro-Turkse militie hen hebben vastgehouden.

Naar België

Dat ze nu in Turkije zitten, bleek woensdag op de Brusselse rechtbank van eerste aanleg. Hun advocaat Walter Damen had daar een kort geding ingesteld om te eisen dat België de vrouwen en hun kinderen zou terughalen, of daar minstens de inspanning toe zou doen. Die vraag werd ingetrokken toen bleek dat ze zich in Turkije bevinden.

'We hebben momenteel geen duidelijk zicht op de situatie van onze cliënten en kunnen deze procedure voor hen niet voortzetten', zei een advocate van de vrouwen.