'Belgische Nobelprijs' voor TRAPPIST en SPECULOOS

De astronoom Michaël Gillon krijgt de prestigieuze Francqui-prijs voor zijn grensverleggende ontdekkingen in de zoektocht naar buitenaards leven.

In 2017 stond de Luikse wetenschapper Michaël Gillon wereldwijd in de schijnwerpers met de ontdekking van zeven nieuwe exoplaneten. Dat zijn planeten buiten ons zonnestelsel. Gillon kwam dus een nieuw planetenstelsel op het spoor, rond een koele dwergster die weinig licht uitstraalt.

‘Deze vondst kan je vergelijken met de ontdekking van Amerika, de exploratie van maagdelijk terrein’, zei hij daarover. Het was toen een van de belangrijkste wetenschappelijke doorbraken van het jaar. Wereldwijd volgden 3 miljoen mensen de persconferentie live, en het leverde Gillon een plekje op in de lijst van Time Magazine met de 100 meest invloedrijke denkers.

Gillon en zijn team deden de ontdekking met een zelf ontworpen telescoop, die amper 300.000 euro kostte en in de Chileense Atacama-woestijn gestationeerd was. Als bierliefhebber doopte hij het ding TRAPPIST (TRAnsiting Planets and Planetesimals Telescope).

Intussen is de opvolger van TRAPPIST in gebruik genomen: SPECULOOS (Search for Planets EClipsing ULtra-cOOl Stars). Die telescoop is krachtiger en past in de ambitie om op zoek te gaan naar nog meer planeten waar potentieel leven mogelijk is.

Militair

Gillon is met zijn wereldwijde roem een van de uithangborden van de Luikse universiteit geworden, al was astronomie niet zijn eerste carrièrekeuze. Hij ging eerst zeven jaar het leger in, om pas op zijn 24ste biochemie en fysica te studeren.

Schermvullende weergave Michaël Gillon. ©rv doc

Aan de Francqui-prijs is een bedrag van 250.000 euro verbonden. De Francqui-stichting bestaat sinds 1932 en werd opgericht door de Belgische diplomaat Emile Francqui en de toenmalige Amerikaanse president Herbert Hoover.