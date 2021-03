Belgische banken doen volop aangifte van oud zwart geld

De Belgische banken zijn al enkele maanden bezig met een schoonmaakoperatie om oud zwart geld alsnog aan te geven. Ze doen sinds eind vorig jaar opvallend meer aangiftes bij de antiwitwascel.

Uit een nieuwe berekening van het Rekenhof blijkt dat bij de vorige fiscale regularisaties geen belastingen en boetes zijn betaald op meer dan 40 miljard euro kapitaal. Dat betekent dat nog heel wat zwart geld - dat nooit volledig geregulariseerd is - geparkeerd staat op Belgische bankrekeningen. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) benadrukte gisteren in een reactie dat de belastingadministratie niet bevoegd is om zulke fiscaal verjaarde kapitalen te onderzoeken of ervoor te vervolgen, maar dat de parketten wel nog witwasonderzoeken kunnen voeren.

We merken inderdaad dat de banken sinds eind vorig jaar heel wat dossiers herbekijken en bij een vermoeden van witwassen nog een melding doen bij ons. Kris Meskens Secretaris-generaal van de antiwitwascel

De Tijd vernam uit verschillende bronnen dat de Belgische banken al enkele maanden bezig zijn met een opvallende 'schoonmaakoperatie'. Cliënteel dat in het verleden oude zwarte kapitalen terugbracht uit Luxemburg, Zwitserland of exotische belastingparadijzen, maar die nooit volledig regulariseerde, wordt nu door de banken aangegeven bij de antiwitwascel.

'We merken dat de banken sinds eind vorig jaar heel wat dossiers herbekijken en ze bij een vermoeden van witwassen melden bij ons', bevestigt Kris Meskens, de secretaris-generaal van de antiwitwascel. Meskens zegt dat de antiwitwascel elk dossier afzonderlijk evalueert voordat een dossier wordt opgesteld voor de parketten.

Nieuwe generaties

'De banken zijn onder druk van de Nationale Bank van België massaal aan het evalueren welke repatriëringen van gelden uit het buitenland vroeger correct zijn gebeurd en over welke nog vraagtekens bestaan', zegt een gerenommeerde fiscale advocaat. 'De banken doen nu plots witwasaangiftes van gelden die ze destijds wel hebben aanvaard. Die aangiftes leiden tot strafonderzoeken. Maar vaak gaat het om nieuwe generaties die nog moeilijk kunnen uitleggen vanwaar het geld van hun gestorven ouders kwam. Ze dachten dat hun geld de compliance-onderzoeken van de banken had doorstaan en al jaren veilig was, maar nu zijn ze plots niet meer zeker. Maar het probleem van zwart geld op Belgische rekeningen gaat niet alleen over geld dat ooit uit het buitenland is teruggebracht, maar ook over grote sommen zwart geld van pakweg een gepensioneerde bakker of beenhouwer die lang geleden zonder probleem op Belgische rekeningen zijn gestort.'

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) laat weten dat het zeker niet de bedoeling is een 'fishing expedition' te organiseren en 'in het wilde weg' te jagen op de meer dan 40 miljard euro oude kapitalen die niet zouden zijn geregulariseerd. 'Dat ligt in de lijn van het standpunt dat het federaal parket in 2017 innam. Maar de parketten kunnen wel dossier per dossier onderzoeken starten als in een dossier aanwijzingen zijn van een misdrijf.'

Onduidelijke regels