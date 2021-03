Belgische economen roepen regering op haast te maken met hervormingen

Elf economen vragen de overheden in ons land spoed te zetten achter broodnodige economische hervormingen. Die moeten de productiviteit en de economische groei aanzwengelen en zo de diepe begrotingsputten dempen. 'Het blijft verontrustend stil', vinden ze.

De coronacrisis hebben we nog lang niet verteerd, maar voor elf Belgische economen (zie inzet) moeten de regeringen van ons land zo snel mogelijk structurele hervormingen in gang zetten. Dat schrijven ze in een opiniestuk in De Tijd. 'Het beleid focuste tot nog toe vooral op het acute crisismanagement', zegt hoofdauteur Bart Van Craeynest, hoofdeconoom bij Voka.

De elf ondertekenaars Stijn Baert, arbeidseconoom UGent.

Hans Bevers, hoofdeconoom Degroof Petercam.

Peter De Keyzer, managing partner Growth Inc.

Koen De Leus, hoofdeconoom BNP Paribas Fortis.

Véronique Goossens, hoofdeconome Belfius.

Freddy Heylen, macro-econoom UGent.

Gert Peersman, econoom UGent.

Bart Van Craeynest, hoofdeconoom Voka.

Ivan Van de Cloot, hoofdeconoom denktank Itinera.

Peter Vanden Houte, hoofdeconoom ING.

Caroline Ven, CEO pharma.be .

De overheid is er goed in geslaagd de bedrijven niet te laten omvallen en het inkomen van gezinnen op peil te houden, maar over structurele hervormingen 'blijft het verontrustend stil'. 'Het lijkt eerder dat broodnodige hervormingen van onze economie uitgesteld zullen worden. Zo dreigen we de unieke kans te laten liggen die deze crisis biedt om onze economie duurzaam te versterken', schrijven de economen.

De cijfers dwingen nochtans tot stevige hervormingen. 100.000 bedrijven staan op de rand van het faillissement en onze economie kreeg in 2020 een uppercut van 6,3 procent. Hoewel ze dit en volgend jaar opnieuw met 4 en 3,2 procent groeit, blijft de financiële situatie zorgwekkend. Voor 2021 raamt het Monitoringcomité het begrotingstekort op 35,9 miljard euro. Zelfs met een herstelde economie is dat in 2024 nog altijd 23,6 miljard, of 4,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

'Net als in 2008 zien we dat crisisuitgaven in ons land niet altijd tijdelijk zijn, maar ook structureel hoger blijven liggen', verduidelijkt Van Craeynest. Daarnaast swingen de uitgaven in de sociale zekerheid door de vergrijzing en het groeiende leger langdurig zieken de pan uit.

Veel uitdagingen zijn nog altijd even groot als voor het uitbreken van de pandemie: onze productiviteit mangelt, het onderwijsniveau taant en relatief weinig mensen werken. Die cocktail van tijdelijke en structurele problemen maakt hervormingen urgent, zeggen de economen. Welke hervormingen schuiven ze naar voor?

Bouw overregulering af

'Overregulering en afscherming van bepaalde activiteiten leiden tot een gebrek aan concurrentie', schrijft het elftal. Dat maakt dat de wet van creatieve vernietiging onvoldoende kan spelen en we te weinig starters hebben.

Niet alleen kan de overheid de regulering afbouwen. De regelgeving moet zich ook aanpassen aan nieuwe technologieën. Door strengere regels dan in de buurlanden heeft België de kans gemist een sterkere e-commerce uit te bouwen.

Leg de lat in het onderwijs hoger

In internationale statistieken fonkelt de ster van ons onderwijs niet meer zoals voordien. Niet alleen het gemiddelde boert achteruit, ook sterke leerlingen excelleren minder. De economen pleiten ervoor de lat opnieuw hoger te leggen en meer te focussen op het leren. De wegen daartoe: sterkere schoolbesturen, de opwaardering van het lerarenberoep en de verdere digitalisering.

Zet in op activering

Meer werkende mensen is gunstig voor de economie en de begroting. Dat de federale regering de ambitie uitspreekt van een tewerkstellingsgraad van 80 procent is één zaak, maar volgens de elf is het tijd voor concrete maatregelen. Ze kijken in eerste instantie naar de verlenging van de loopbanen. Tegelijkertijd moet de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt aangepakt worden, onder meer via levenslang leren. 'In tijden van toenemende werkloosheid is het absurd dat tienduizenden vacatures lang blijven openstaan', klinkt het.

Maak ondernemen aantrekkelijker

Dat relatief weinig bedrijven worden opgestart, is nefast voor onze productiviteit en welvaart. 'De aanpak daarvan vereist een groeivriendelijker regelgeving en fiscaliteit, maar ook een positievere ondernemerscultuur. Dat laatste kan door jongeren al heel vroeg in het onderwijs in contact te brengen met ondernemers.'

Verbeter de mobiliteit

De files knagen massaal aan onze productiviteit. Zodra telewerk niet meer de norm is, dreigen onze wegen opnieuw dicht te slibben. Investeringen in infrastructuur en een veel performanter openbaar vervoer kunnen de files terugdringen. Al moeten tegenover meer middelen voor openbaarvervoermaatschappijen garanties voor een betere dienstverlening staan.

Volgens de economen kunnen die investeringen maar renderen als ze gepaard gaan met de invoering van een slimme kilometerheffing. 'Vraag en aanbod op onze wegen zijn niet op elkaar afgestemd. Onder economen is er consensus dat een correcte prijszetting op het gebruik van de auto de overbelasting van onze wegen kan verhelpen', zegt Van Craeynest.

Drijf de overheidsinvesteringen op