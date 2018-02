Belgische gezinnen stoppen alle vers spaargeld in vastgoed

De Belgen hebben in 2017 nauwelijks vers geld geïnvesteerd in spaar- of beleggingsproducten. Nagenoeg al het nieuwe spaargeld vloeide naar de vastgoedmarkt. Tot die conclusie komt de Nationale Bank in haar jaarverslag, dat gisteren werd voorgesteld.

Dat betekent niet dat alle Belgen afgelopen jaar in vastgoed hebben geïnvesteerd. ‘Het totaal van de consumptie en reële investeringen van de gezinnen was vrijwel even hoog als het beschikbaar inkomen’, luidt het wat omfloerst. Reële investeringen zijn investeringen in nieuwbouw en renovatie. Voor het eerst sinds 2008 slorpen die alle vers spaargeld op.

Door de sterke rentedaling leveren spaargeld en obligaties nauwelijks nog iets op. Veel gezinnen kiezen daarom voor investeringen in vastgoed en hopen dat die een hoger rendement opleveren. Beleggen in appartementen of huizen is dan ook erg populair. Appartementen veroveren na de steden ook het Vlaamse platteland, bleek woensdag uit cijfers van de Vlaamse Confederatie Bouw.

Niet zonder gevaar

Die evolutie is niet zonder gevaar. De Belgen financieren een belangrijk deel van die investeringen in vastgoed met leningen. De hypothecaire schulden stegen in de eerste negen maanden van 2017 met 8 miljard naar 222 miljard euro.

Schermvullende weergave ©Mediafin

Hoe groter de vraag naar vastgoed, hoe meer de prijzen stijgen. Zo dreigt een oververhitting van de woningmarkt. De Nationale Bank waarschuwt opnieuw voor een overwaardering. Ze vindt dat woningen 6,5 procent te duur zijn.

Banken kwetsbaar

De stijgende schuldgraad van de gezinnen en de overwaardering van de huizenmarkt maken de banken kwetsbaar. Als een vertraging van de economische groei de werkloosheid doet stijgen, kunnen sommige gezinnen wellicht hun woonkrediet niet terugbetalen.

Daarom heeft de Nationale Bank eind vorig jaar voorgesteld om de banken extra kapitaalbuffers op te leggen voor hypothecaire kredieten.