Belgische inflatie spurt naar 5,64 procent

Alleen in de zomer van 2008 stegen de consumptieprijzen nog meer in de voorbije decennia.

De inflatie steeg in november naar 5,64 procent, tegenover 4,16 procent in oktober. Dat is het hoogste niveau sinds juli 2008, toen de inflatie 5,90 procent aantikte. Mocht de inflatie binnenkort boven 5,90 procent uitkomen, dan zitten we al op het hoogste peil sinds juli 1984